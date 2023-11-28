صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترض 5 مليارات دولار

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “كوريا للتأمين التجاري” (K-SURE)، اليوم اتفاقية لتأمين قرض مجمّع رتبه الصندوق مع 9 بنوك عالمية كبرى، كما ذكر الصندوق السيادي السعودي على موقعه الإلكتروني.

وتبلغ مدة الاتفاقية 13 عاماً وقيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي (قرابة 11.2 مليار ريال سعودي)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي (قرابة 18.7 مليار ريال سعودي)، وفقاً للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.

ويعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة تتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.

وسبق للصندوق وشركة “كوريا للتأمين التجاري” توقيع مذكرة تفاهم في آذار / مارس 2022 لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة “كوريا للتأمين التجاري”. ويهدف التعاون بين الصندوق وشركة “كوريا للتأمين التجاري” إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

واعتبر فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة أن “التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري يجسد التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. حيث يعد هذا التمويل جزءاً من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية.”

بدوره، قال إن هو لي، رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري إن “هذه الاتفاقية تتيح للشركات الكورية الحصول على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي. نحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين.”

وتتماشى هذه الاتفاقية التمويلية مع جهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله حيث قام مؤخراً بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مره بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، بالإضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في عام 2022.

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات. ويحظى الصندوق بتصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز العالمية مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.