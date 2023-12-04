صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري 49% من فنادق روكو فورتي الفاخرة

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمة أصوله 700 مليار دولار، حصة تبلغ 49% في مجموعة الفنادق الفاخرة التابعة للسير روكو فورتي، كما يخطط الصندوق لمضاعفة حجم سلسلة الفنادق على مدى السنوات الخمس المقبلة عبر فنادق جديدة في الشرق الأوسط وإيطاليا والولايات المتحدة، كما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وتقدر الصفقة، التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين، قيمة مجموعة روكو فورتي المكونة من 14 فندقاً في جميع أنحاء أوروبا بمبلغ 1.2 مليار جنيه استرليني (1,5 مليار دولار) ، وتتضمن قيمة مؤسسية، بما في ذلك الديون، تبلغ 1.4 مليار جنيه استرليني (1,8 مليار دولار)، وفقا لأشخاص مطلعين على التفاصيل. وكجزء من الصفقة، سيخرج صندوق الثروة السيادية الإيطالي CDP Equity، الذي يمتلك حصة 23 في المائة، من سلسلة الفنادق الفاخرة، إلى جانب أربع من أخوات فورتي الخمس.

وسيحتفظ السير روكو فورتي، إلى جانب شقيقته أولغا بوليزي، بحصة مسيطرة تبلغ 51 في المائة. وسيستثمر صندوق الاستثمارات العامة أيضاً عشرات الملايين من الدولارات في المجموعة لمضاعفة حجم محفظته الفندقية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” في فندق براون في مايفير في لندن، قال فورتي، الذي يرأس المجموعة، إنه “متفائل للغاية” بشأن الطلب من المسافرين الأمريكيين، الذين يمثلون أكثر من ثلث إجمالي المبيعات، وأنه يتوقع “نمواً” الكثير من الأعمال” من الزوار المقيمين في الشرق الأوسط بفضل الشراكة مع المملكة العربية السعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي وعد فيها فورتي بالتوسع، لكنه قال إن دعم المملكة العربية السعودية سيمنح الشركة المزيد من القوة المالية هذه المرة.

وقال فورتي: “نحن في وضع جيد في الصناعة المناسبة وفي الوقت المناسب”، مجادلا بأن قطاع الفنادق الفاخرة “محمي تماما (من التباطؤ الاقتصادي) مقارنة ببقية الاقتصاد”.

وتخطط فنادق روكو فورتي لافتتاح ثلاثة فنادق جديدة في عامي 2024 و2025، بما في ذلك فندق في دبي، وهو ما يمثل عودة المجموعة إلى الشرق الأوسط بعد انتهاء عقد إدارتها مع فندق في مدينة جدة السعودية في عام 2019. وتمتلك المجموعة بالفعل ثمانية فنادق في إيطاليا.

وهذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الاستثمارات في قطاع الضيافة الفاخرة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، كجزء من حملة الصندوق لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيداً عن الوقود الأحفوري.