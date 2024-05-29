صندوق الاستثمارات العامة السعودي يركز أكثر على المشاريع المحلية

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لزيادة الإنفاق السنوي إلى ما يصل إلى 70 مليار دولار، فيما أعرب مسؤولون تنفيذيون في ثلاث شركات استثمار بديلة بشكل خاص عن مخاوفهم من أن صندوق الثروة السيادي سيوجه المزيد من الأموال إلى المشاريع المحلية الضخمة، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وقال الصندوق علناً إن مخصصاته للاستثمارات الدولية كنسبة من إجمالي الإنفاق يمكن أن تنخفض بمقدار الثلث.

ومن المتوقع أن يستمر صندوق الاستثمارات العامة في القيام باستثمارات مباشرة على مستوى العالم، وقد تكون إحدى النتائج المحتملة هي التركيز فقط على ضخ الأموال في شركات من الدرجة الأولى، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في شركتين للأسهم الخاصة. ويمكن للصندوق أيضاً إعطاء الأولوية للكيانات التي تتمتع بحضور محلي كبير، نظراً لتركيز الحكومة على بناء صناعة إدارة الأصول المحلية.

وقال أشخاص مطلعون لوكالة “بلومبيرغ” إن ذلك قد يؤدي إلى الابتعاد عن الاستثمارات في الأسهم الخاصة العالمية والبنية التحتية وصناديق التحوط.

ويعتبر مسؤولون تنفيذيون أن التركيز على المشاريع المحلية تحول صارخ مقارنة بالسنوات الأخيرة، عندما كانت صناديق الثروة من الشرق الأوسط حريصة على استثمار مليارات الدولارات مع بعض أكبر المستثمرين في العالم. وكان صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمة أصوله 925 مليار دولار من أبرز المستثمرين في شركات مثل “بلاك روك” و”بروكفيلد لإدارة الأصول”.

وتركز المملكة العربية السعودية على صندوق الاستثمارات العامة لقيادة خطة التنويع الاقتصادي التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات.

وقال روبرت موغيلنيكي، الباحث البارز المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، “بدا وكأن الجميع يريد حصة من الاستثمارات السعودية التي كان صندوق الاستثمارات العامة يضخها. إن الكثير من الناس اعتبروا الصندوق ببساطة بمثابة صندوق لا نهاية له”.

وفي الوقت الحالي، يوجد حوالي 27% من أصول صندوق الاستثمارات العامة خارج المملكة العربية السعودية، وفقاً لمزود البيانات Global SWF. وقال دييغو لوبيز، رئيس شركة الاستشارات البحثية: “نتوقع أن تظل هذه النسبة مستقرة نسبياً، حيث تتزايد الاستثمارات المحلية للصندوق بشكل أسرع من النمو في الصفقات الدولية”.

وقال أشخاص مطلعون إن الصندوق سيواصل عقد صفقات خارج المملكة من خلال فريق الاستثمارات الدولية، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون هذه الصفقات ظرفية وانتقائية، بحيث ستكون أكثر تركيزاً على القطاعات التي تساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي.