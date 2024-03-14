صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الحصول على قروض لتمويل المشاريع

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة قولها إن صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي يدرس خططاً لتسريع مبيعات الديون أو الحصول على قروض بنكية من أجل تمويل مشروع التحول الاقتصادي الضخم وتبلغ قيمته تريليون دولار.

وذكرت المصادر المطلعة أن صندوق الثروة السيادي السعودي قد يطرح حصصاً من شركات محفظته الاستثمارية للاكتتاب العام لتوفير التمويل.

ويضطلع الصندوق بدور محوري في تنفيذ برنامج “رؤية 2030” السعودية، وهي مبادرة تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على عوائد النفط. ومع توقع حكومة السعودية حدوث عجز في الميزانية كل عام من الآن وحتى سنة 2026، يشعر الصندوق بحاجة ملحة لجمع التمويل من مصادر مختلفة لدعم التزامات الإنفاق التي تناهز قيمتها مليارات الدولارات، كما قالت المصادر.

كما يخطط الصندوق لطرح سندات بانتظام للمساعدة في تحديد منحنى العائد لسندات الوحدات التابعة له، وبالتالي استخدامه كمعيار لتقدير مبيعات ديونها الخاصة. كما سيدرس بيع سندات لجمع مليارات الدولارات من كل واحد منها على فترات مختلفة. وطرح الصندوق بالفعل سندات منفصلة هذا العام، والتي ساعدت على جمع 7 مليارات دولار بشكل إجمالي.

من جهة أخرى، يسعى مسؤولو الصندوق لطرح مزيد من أسهم الشركات الموجودة في محفظته، عبر وحدة مسؤولة عما يسمى ببرنامج إعادة تدوير رأس المال، كما ذكرت المصادر المطلعة نفسها.

ويبلغ إجمالي قيمة الحيازات التابعة للصندوق في السعودية أكثر من 170 مليار دولار، بما فيها حصصه في شركات الاتصالات السعودية (STC)، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ومجموعة “تداول” المالكة لسوق الأوراق المالية المحلية.

وتتزامن مساعي الصندوق للحصول على تمويلات مع توقعات بلوغ إجمالي إنفاقه إلى أكثر من 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025، ارتفاعاً من المستويات الحالية التي تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار سنوياً، وفق تصريحات محافظ الصندوق، ياسر الرميان، الشهر الماضي.

تساعد زيادة إنفاق الصندوق على توفير تكاليف المشاريع التي شرعت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما فيها مدينة نيوم، التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، وتمتد على طول ساحل البحر الأحمر.

كما يدعم الصندوق مشروعاً بقيمة 63 مليار دولار يهدف إلى تحويل أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في الرياض إلى وجهة سياحية، وخطة منفصلة لإنشاء منتجعات على طول ساحل البلاد، مع إنفاق عشرات المليارات من الدولارات للمساعدة في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، ووجهة أساسية للتصنيع.