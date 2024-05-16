فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتطيران

صندوق أبوظبي السيادي يعتزم شراء حصة في “مطارات ماليزيا”

سيشتري جهاز أبوظبي للاستثمار “أديا” وشركة “غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” الأمريكية 30% في شركة “مطارات ماليزيا القابضة”

فريق التحرير by فريق التحرير
مطار كوالالمبور الدولي
مطار كوالا لمبور الدولي

تقترب شركة “مطارات ماليزيا القابضة” من التحول إلى شركة خاصة، حيث يتعاون اثنين من أكبر مساهميها مع شركة “غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” المتخصصة في إبرام صفقات الاستحواذ، وجهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) لتقديم عرض استحواذ على مشغلة المطارات، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وعرض صندوق الثروة السيادي الماليزي (خزانة ناشيونال)، و”صندوق ادخار الموظفين” و”غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” و”أديا” دفع 11 رينغيت ماليزي للسهم الواحد مقابل الاستحواذ على حصة تناهز 67% من الشركة، وفقاً لإفصاح لبورصة ماليزيا.

ويزيد سعر السهم المعروض في الصفقة بنسبة 15% عن “متوسط السعر المرجح للسهم خلال ثلاثة أشهر” (وهو مقياس يستخدم لتقييم سعر السهم)، كما تقدر الصفقة “مطارات ماليزيا” بنحو 18.4 مليار رينغيت (3.9 مليار دولار) وفقاً لهذا السعر.

وقال خادم الرميثي، المدير التنفيذي لقسم استثمارات البنية التحتية في صندوق “أديا”، عبر بيان مشترك للتحالف الاستثماري: “تخدم شبكة المطارات التابعة لشركة (مطارات ماليزيا) بعض أسواق الطيران الأسرع نمواً في العالم، والتي تستفيد من النمو الاقتصادي الإقليمي، وزيادة القدرة على تحمل تكاليف السفر الجوي، مع التحولات في الإنفاق الاستهلاكي”.

ويؤكد هذا الإعلان تقريراً نشرته “بلومبيرغ نيوز” في وقت سابق يفيد بأن صندوقي “خزانة ناشيونال” و”ادخار الموظفين” يدرسان خصخصة “مطارات ماليزيا القابضة”.

وذكر البيان أن “خزانة” و”صندوق ادخار الموظفين”، وهما أكبر صندوقين للمعاشات التقاعدية في البلاد، سيعززان حصصهما في الشركة المشغلة للمطارات إلى 40% و30% على التوالي، بعد عملية الاستحواذ المخطط لها. وأضاف أن “أديا” وشركة “غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” الواقع مقرها في نيويورك، سيشتريان نسبة 30% المتبقية.

وانخفضت أسهم ” مطارات ماليزيا القابضة” بنحو 2.9% بعد استئناف التداولات اليوم الخميس عقب توقفها أمس الأربعاء. وانخفض السهم بنسبة 2.5% إلى 10.14 رينغيت في تمام الساعة 10:11 صباحاً بالتوقيت المحلي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...