صناديق الاستثمار السعودي تبيع 3.24 مليارات ريال من الأسهم في نوفمبر

سجلت الصناديق الاستثمارية السعودية صافي مبيعات بلغت 3.24 مليارات ريال خلال نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى لها في 5 أعوام.

وتأتي هذه المبيعات بعد أن سجلت السوق مكاسب خلال الفترة تجاوزت 4.5 في المائة بعد ثلاثة أشهر من الهبوط.

انخفاض قيمة صناديق الاستثمار السعودي

وعلى الرغم من هذا الارتفاع في صافي المبيعات، إلا أن قيمة الملكية الإجمالية للصناديق في السوق السعودية قد انخفضت بنسبة 2.5 في المائة خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 285.2 مليار ريال.

وتراجعت ملكية الصناديق من الأسهم الحرة في السوق إلى 8.5 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 9.7 في المائة خلال نفس الشهر من العام الماضي.