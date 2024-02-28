صكوك صندوق الاستثمارات العامة تستقطب 16 مليار دولار

أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، صكوكاً مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بقيمة ملياري دولار بعدما استقطبت أكثر من 16 مليار دولار، كما أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها وكالة “رويترز”.

وذكرت الوثيقة أن الصكوك صدرت بعلاوة 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 115 نقطة أساس فوق السندات نفسها بعدما تلقى الطرح طلبيات شراء تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار.

وانضم صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب حكومة المملكة، الشهر الماضي إلى موجة إصدار سندات من جانب الأسواق الناشئة التي تسعى للاستفادة من ارتفاع الطلب على أدوات الدين قبل خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

وجمع الصندوق خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية على ثلاث شرائح في كانون الثاني / يناير و3.5 مليار دولار من بيع صكوك في تشرين الأول / أكتوبر.

وانفق صندوق الاستثمارات العامة حوالي ربع ما مجموعه 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، وفقا لتقرير صدر في يناير من مؤسسة جلوبال إس.دبليو.إف المعنية بتتبع هذه الصناديق.

ويخطط الصندوق لزيادة حجم توظيفه لرأسماله إلى 70 مليار دولار سنويا بعد عام 2025، مقابل ما يتراوح بين 40 و50 مليار دولار حاليا، وفقا لما قاله محافظ الصندوق ياسر الرميان الأسبوع الماضي في ميامي بالولايات المتحدة.