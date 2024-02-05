“كهرباء السعودية” تعتزم إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي

تعتزم شركة كهرباء السعودية عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت، بهدف إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية.

وتعتبر الشركة السعودية للكهرباء، واحدة من أكبر شركات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الشركة السعودية، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودي “تداول”، اليوم الإثنين، إنه من المحتمل أن يتبع هذه الاجتماعات، طرح لصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية، مشيره إلى أن ذلك سيكون وفقاً لظروف السوق.

وتوقعت كهرباء السعودية، أن يكون الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها، ولفتت إلى تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة وقتها.

وتهدف الصكوك لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية، وفقا لما قالته الشركة السعودية.

ووفقا للبيان فإن شركة كهرباء السعودية، عينت كل من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى اس سي كمدراء للطرح المحتمل.

وأكدت الشركة أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.