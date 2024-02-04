

في خطوة استراتيجية لتعزيز الثقافة المالية وتشجيع الادخار بين السعوديين، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية عن إصدار أول حزمة من صكوك الأفراد الادخارية، مما يمثل فرصة فريدة للمواطنين للاستفادة من أدوات الادخار الجديدة.



وفقًا للإعلان الصادر عن المركز، ستكون عائدات الصكوك الأفراد الادخارية للشهر القادم، فبراير، بنسبة 5.64%، وهو معدل يفوق توقعات السوق. يأتي هذا العائد الجذاب كدليل على جاذبية هذا الإصدار وفرصته الاستثمارية المغرية.



هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لتشجيع الادخار وتوفير فرص استثمارية آمنة وجذابة للمواطنين. و الارتفاع الطفيف في نسبة العائد يعكس التحسن المستمر في أداء الاقتصاد السعودي واستقراره.



كما تعتبر جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها كمركز رائد في أسواق الدين الإسلامي، وتعزيز الاستثمارات المحلية. وتتوقع التوقعات أن يشهد سوق الصكوك الأفراد الادخارية اقبالًا كبيرًا من المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد مالية مجزية.



وبهذا الإصدار، تستمر المملكة في تطوير أسواقها المالية وتقديم فرص جديدة للمواطنين للمشاركة الفعّالة في تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية.





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