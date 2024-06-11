فريق التحرير by فريق التحرير

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شركة تابعة لأبوظبي تشتري 42% من جوردون تكنولوجيز بـ 270 مليون دولار

ترتفع حصة “إنيرسول” المملوكة لشركتي “أدنوك للحفر” و”ألفا ظبي القابضة” إلى 67.2% في “جوردون تكنولوجيز”

فريق التحرير by فريق التحرير
منصة تابعة لشركة "أدنوك للحفر"

أعلنت شركتا “أدنوك للحفر” و”ألفا ظبي القابضة” المدرجتان في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في افصاح عبر موقع سوق أبوظبي اليوم، أن مشروعهما المشترك شركة “إنرسول” قد وقع اتفاقية للاستحواذ على حصة إضافية بنحو 42% في شركة “جوردون تكنولوجيز” الأمريكية مقابل 270 مليون دولار، وفق إفصاح اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصة “إنيرسول” إلى 67.2% في “جوردون تكنولوجيز”، وهي “إحدى الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا القياس أثناء الحفر، والمزود الرئيس لقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة بتلك التكنولوجيا”، حسب الإفصاح.

وتم تحديد قيمة الصفقة بناء على تقييم يتوافق مع ذلك الذي تمت على أساسه تقييم نسبة الـ 25% التي حصلت عليها “إنيرسول” في عملية الشراء الأولية والتي أعلن عنها في يناير 2024. سوف يتم دفع ما يقارب 80% من قيمة الحصة الإضافية عند إتمام الصفقة، المرهونة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية وتعديلات سعر الشراء النهائية، ومن المتوقع سداد باقي المبلغ خلال العامين المقبلين شريطة استيفاء شروط الأداء المطلوبة، وفق الإفصاح.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...