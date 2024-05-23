شركة بريطانية ترفض عرضاً بـ 6 مليارات دولار من تحالف يضم أبوظبي للاستثمار

رفضت شركة “هارغريفز لانسداون” عرضاً بقيمة 4.7 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) من مجموعة من مشتري الأسهم الخاصة بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، قائلة إنه يقلل من قيمة الشركة، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وتقدمت شركات “سي في سي كابيتال بارتنرز” و”نورديك كابيتال” و”بلاتينيوم آيفي” – وهي شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار – بالتواصل مع مجلس إدارة الشركة البريطانية في 26 نيسان / أبريل بعرض بقيمة 985 بنساً (12.54 دولار) للسهم.

وقالت شركة “هارغريفز لانسداون” بشكل منفصل إن مجلس إدارتها “رفض بالإجماع” العرض – إلى جانب عرض سابق – لأنه “يقلل بشكل كبير من قيمة هارغريفز لانسداون وآفاقها. وكان عرض أواخر أبريل أعلى بنسبة 30% من سعر السهم في ذلك الوقت، لكن السهم ارتفع بشكل حاد منذ ذلك الحين، مما أدى إلى محو تلك العلاوة”.

وقفز السهم اليوم الخميس بأكثر من 15% بعد أنباء هذا العرض، ليصل إلى 1139 بنساً في الساعة 8:26 صباحاً في لندن.

وقالت الشركة: “يركز مجلس الإدارة على تنفيذ استراتيجيته ويتطلع إلى تحديث السوق بنتائج العام بأكمله في 9 آب / أغسطس 2024. وفي هذه الأثناء، ننصح المساهمين بعدم اتخاذ أي إجراء”.

وقال الكونسورتيوم إنه يواصل دراسة “عرض محتمل” للشركة التي يقع مقرها في بريستول، وسيتم إصدار “إعلان آخر عندما يكون ذلك مناسباً”.

وتعتبر شركة “هارغريفز لانسداون” أكبر منصة في المملكة المتحدة للمستثمرين الأفراد، مع أكثر من 1.8 مليون عميل و150 مليار جنيه إسترليني من الأصول المدارة.