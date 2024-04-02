الإمارات تستثمر في “علوم الحياة”.. أسست شركة “أرسيرا”

أعلنت (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، عن تأسيس شركة جديدة للمساعدة في ترسيخ مكانة أبوظبي كلاعب عالمي رئيسي في علوم الحياة.

وسيكون الكيان الجديد، المسمى “أرسيرا”، بمثابة كيان شامل لمساهمات ADQ في شركة الأدوية السويسرية “أسينو” Acino، ومجموعة Birgi Mefar التركية، وشركة “آمون” Amoun المصرية.

سيكون لدى أرسيرا قوة عاملة تزيد عن 6500 شخص ومبيعات وتوزيع في 90 دولة. وسوف تبيع 2000 دواء ذو ​​علامة تجارية عبر مجموعة واسعة من المجالات العلاجية.

وتشمل قاعدة التصنيع والتعبئة الخاصة بالشركة 7 مواقع في الإمارات العربية المتحدة، وسويسرا، وأوكرانيا، وإستونيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، ومصر.

ما الهدف من إطلاق أرسيرا؟

ويأتي إطلاق الشركة في إطار خطط تحقيق رؤية أبوظبي لعلوم الحياة في مجال الرعاية الصحية لعام 2030 وتعزيز طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في الظهور كدولة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

قالت ADQ أن أرسيرا تخطط لمضاعفة إيراداتها على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات في الأسواق الرئيسية.

استثمارات “طول العمر”

وتقدر قيمة قطاع طول العمر بنحو 26 تريليون دولار. وتتوقع شركة التحليلات Deep Knowledge Group أن تصل قيمتها إلى 33 تريليون دولار بحلول عام 2026.

وفي دراسة أجرتها العام الماضي وكالة Aging Analytics، وهي جزء من شركة Deep Knowledge، كان من المتوقع أن تنمو صناعة طول العمر في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بنسبة 8.5% سنويا لتصل إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026.

وفي الشرق الأوسط، تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص في التقنيات الصحية التي يمكنها التنبؤ بالمخاطر الطبية والمساعدة في تطوير الأدوية، فهم يستثمرون الأموال في التكنولوجيا الصحية، ويبنون مختبرات لدعم البحث والتطوير في مجال التشخيص والأدوية الوقائية، ويدعوون الشركات والمؤسسات إلى إقامة عمليات في الخليج.

عبر مجالات التكنولوجيا الحيوية والأدوية والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والروبوتات، يدور قطاع طول العمر حول استخدام التكنولوجيا لمعالجة ما يسمى بأمراض الشيخوخة. وقد حلت هذه الأمراض، السرطان وأمراض القلب والزهايمر، محل الأمراض المعدية باعتبارها الأسباب الرئيسية للوفاة بين البشر.

في العام الماضي، أطلق صندوق الثروة السيادية السعودي، شركة لفيرا Lifera، وهي شركة استثمار دوائية ستصنع منتجات تشمل الأنسولين واللقاحات وعلاجات البلازما.

أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبو ظبي الشهر الماضي عن إنشاء شركة MGX، وهي شركة استثمارية تكنولوجية تركز على علوم الحياة كأحد قطاعاتها. ويعتبر صندوق الثروة السيادية مبادلة ومجموعة التكنولوجيا G42 شريكين أساسيين.

وفي فبراير/شباط، وقعت دائرة الصحة في أبوظبي اتفاقية مع شركة جلاكسو سميث كلاين، وهي شركة عالمية للأدوية الحيوية. وقال المسؤولون إن الشراكة لديها “إمكانات هائلة” لإحداث ثورة في مشهد علوم الحياة على مستوى العالم.