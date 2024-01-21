يستعد وفد أعمال مغربي يتألف من أكثر 100 شركة، تمثل 15 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً، لزيارة الرياض بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.



تتوجه هذه البعثة التجارية إلى المملكة العربية السعودية بهدف استكشاف وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات متنوعة، منها الزراعة، والصناعة، والمالية، والطاقة المتجددة، والعقارات، والبناء، والخدمات، والصحة، والتكنولوجيا.



الأجندة المقررة:

يتضمن برنامج الزيارة عدة فعاليات، حيث سيعقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي في مقر اتحاد الغرف السعودية. يتيح هذا الحدث منصة للمشاركين لاستعراض بيئة الاستثمار في المملكة والمغرب، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة لرجال الأعمال في البلدين.



من جهة أخرى، ستشهد الزيارة عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق التنمية المشتركة. وفي إطار لقاءات ثنائية، سيجتمع ممثلو الشركات السعودية والمغربية لبحث الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.





تعتبر هذه الزيارة فرصة حيوية لتعزيز التبادل التجاري وتوطيد الروابط الاقتصادية بين الشركات في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. يتوقع أن يسهم هذا الحدث في تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع قاعدة الاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة للأعمال في البلدي.

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