شركات تكنولوجيا مالية بريطانية تسعى لتمويل سعودي

يتوجه وفد من قادة الأعمال من مجتمع التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية هذا الشهر كجزء من الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات إلى الشركات الناشئة البريطانية، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

ومن المتوقع أن يشارك في الوفد مسؤولون تنفيذيون من شركة “وايز” وشركتي “أنتيميس حروب” و”آوتوارد” لرأس المال الجريء، وفقاً لوثائق اطلعت عليها “بلومبيرغ”. وتظهر الوثائق أنهم سيجتمعون مع ممثلين عن البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة في الرياض كجزء من المهمة التي تستغرق ثلاثة أيام.

وتراجعت الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض التقييمات إلى كبح شهية المستثمرين. وانخفض إجمالي الاستثمار في القطاع إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023، أي بانخفاض بنسبة 65% عن العام السابق، وفقاً لشركة “إينوفايت فاينانس”.

وفي الوقت نفسه، يتزايد الاستثمار في سوق الشركات الناشئة في السعودية. وتم تقييم شركة “تمارا”، وهي شركة ناشئة تعتمد نموذج ” الشراء الآن والدفع لاحقاً”، بأكثر من مليار دولار بعد أن جمعت تمويلاً بقيمة 340 مليون دولار في كانون الأول / ديسمبر الماضي. ووصلت قيمة شركة “تابي”، وهي شركة أخرى مقرها السعودية في مجال التكنولوجيا المالية، إلى 1.5 مليار دولار.

وسيقود الوفد البريطاني هذا الشهر مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، ومن المقرر أن يضم عشرين من المديرين التنفيذيين والشركاء والمستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية. والهدف من هذا الحدث، الذي تدعمه أيضاً وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، هو دعم “تبادل المعرفة بين النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة والسعودية”، وفقاً لبيان عبر الإنترنت.