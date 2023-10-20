شركات التمويل في السعودية… 5 مواقع فعّالة

شهدت المواقع الإلكترونية التمويلية في السعودية إقبالا كبيرا من الزوار خلال شهر سبتمبر الماضي، لتستقبل ملايين الزيارات، حيث تهافت عليها الجمهور من أجل الحصول على الخدمات التي تقدمها شركات التمويل في السعودية.

بنك الراجحي تصدر القائمة بينما حل موقع “تأميني” الإلكتروني المتخصص في مقارنة أسعار التأمين في المركز الثاني في قائمة الأعلى زيارات في المملكة، وتصدر موقع شركة التأمين “بي كير” الترتيب الثالث، وحل موقع البنك الأهلي رابعا، أما المركز الخامس فكان من نصيب موقع السعودية للصرافة.

تصنيف المواقع الإلكترونية السابقة جاء عبر الموقع العالمي الشهير “سيملارويب” الذي قدم معلومات حول كل موقع، شملت عدد الزيارات والترتيب العالمي والمحلي داخل المملكة ومدة بقاء المتصفح داخل المواقع.

أفضل 5 مواقع لشركات التمويل في السعودية

تصدر موقع بنك الراجحي الزيارات في المملكة العربية السعودية، حيث استقبل 4.8 مليون زيارة خلال سبتمبر الماضي.

ويصنف موقع بنك الراجحي عالميا في المركز 11.080 فيما يقع في المركز 63 داخل المملكة العربية السعودية.

وبلغ معدل ارتداد الزوار على الموقع 69.68 بالمائة ومتوسط تصفح الزائر 1.8 صفحة ومدة بقائه في الموقع دقيقة و52 ثانية.

2- تأميني

يحتل موقع “تأميني” المركز الثاني، حيث استقبل 3.4 مليون زيارة خلال سبتمبر الماضي، ويصنف عالميا في المركز 12.978 فيما يقع في المركز رقم 69 داخل المملكة العربية السعودية.

وبلغ معدل ارتداد الزوار على الموقع 69.68 بالمائة ومتوسط تصفح الزائر 7.4 صفحة ومدة بقائه في الموقع 9 دقائق و28 ثانية.

3- موقع شركة بي كير

تصدر موقع “بي كير” الزيارات في المملكة العربية السعودية، حيث شهد 2.3 مليون زيارة خلال سبتمبر الماضي، ويصنف بي كير عالميا في المركز 25.801 فيما يقع في المركز رقم 122 داخل المملكة العربية السعودية.

وبلغ معدل ارتداد الزوار على الموقع 54.44 بالمائة ومتوسط تصفح الزائر 3.84 صفحة ومدة بقائه في الموقع 7 دقائق و17 ثانية.

4- بنك الأهلي

جاء في المركز الرابع موقع بنك الأهلي حيث شهد 2.3 مليون زيارة خلال سبتمبر الماضي، ويصنف موقع بنك الأهلي عالميا في المركز 25.472 فيما يقع في المركز رقم 128 داخل المملكة العربية السعودية.

وبلغ معدل ارتداد الزوار على الموقع 48.92 بالمائة ومتوسط تصفح الزائر 3.47 صفحة ومدة بقائه في الموقع 3 دقائق و23 ثانية.

5- السعودية للصرافة

موقع السعودية للصرافة شهد 2.1 مليون زيارة خلال سبتمبر الماضي، ويصنف عالميا في المركز 33.783 فيما يقع في المركز رقم 175 داخل المملكة العربية السعودية.

وبلغ معدل ارتداد الزوار على الموقع 51.65 بالمائة ومتوسط تصفح الزائر 2.93 صفحة ومدة بقائه في الموقع 4 دقائق و7 ثوانٍ.