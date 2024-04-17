شركات إسبانية تبحث فرص استثمارية بالبنية التحتية في السعودية

قام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، بزيارة رسمية إلى العاصمة الإسبانية مدريد بهدف استكشاف الفرص المتاحة للتعاون مع شركات إسبانية في مجالات البنية التحتية والإسكان.

خلال زيارته، التقى الوزير الحقيل بعدد من رؤساء الشركات الإسبانية البارزة في قطاعات البناء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الهندسية. تم مناقشة فرص تطوير المشاريع البنية التحتية والبناء في المملكة العربية السعودية، بما يشمل التكنولوجيا الهندسية واستخدام الطاقة المتجددة في تلك المشاريع.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن المملكة شهدت نمواً ملحوظاً في قطاع الإسكان والأنشطة العقارية، حيث تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من توفير حلول سكنية لـ 1.5 مليون أسرة، وضخت نحو نصف مليون منتج سكني، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الضواحي السكنية الكبرى.

و أن المملكة العربية السعودية استقطبت استثمارات إسبانية تجاوزت 3 مليارات دولار، حيث بلغت حصة القطاع العقاري من هذه الاستثمارات نحو 40%. وهذا يشير إلى الثقة المتبادلة بين الجانبين في إمكانيات التعاون والنمو في هذه القطاعات المهمة.

وأشار الوزير إلى استمرار هذه الجهود المبذولة، حيث يتوقع توفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية إضافية حتى عام 2025، والوصول إلى قرابة مليون وحدة سكنية حتى عام 2030.

كما أوضح الوزير أن قطاع الأنشطة العقارية في المملكة ساهم بنسبة 12.2% من الناتج المحلي المجمل غير النفطي، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023، ويرتبط هذا القطاع بأكثر من 120 صناعة اقتصادية.

وفي سياق متصل، يشارك الوزير بانطلاقة أعمال ملتقى الأعمال السعودي الإسباني غدًا، الذي يستعرض فرص التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا البنائية والتخطيط الحضري، بمشاركة أكثر من 100 شركة من البلدين.

في العاصمة الإسبانية مدريد



اجتمع معالي الوزير @majedhogail اليوم بالعديد من الشركات الإسبانية الكبرى، لبحث فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للمدن والتشييد والبناء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الهندسية، واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية التي تسهم في تنمية القطاعين… pic.twitter.com/3IFx8KBCeh — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) April 16, 2024