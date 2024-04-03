“سي واي في إن” الإماراتية تدرس شراء حصة في ماكلارين البريطانية

تتطلع شركة “سي واي في إن” (CYVN Holdings) الإماراتية، إلى الحصول على حصة في شركة ماكلارين “McLaren” للسيارات الرياضية الفاخرة في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت بلومبرغ نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

“سي واي في إن” تدرس شراء حصة في ماكلارين

ذكرت بلومبرغ سابقًا أن المساهم المسيطر في شركة صناعة السيارات البريطانية، الصندوق السيادي البحريني “ممتلكات“، يتطلع إلى جذب مستثمرين إضافيين لديهم رأس المال، والخبرة التكنولوجية للمساعدة في تمويل النمو.

وأضافت المصادر، أنه ليس من المؤكد أن شركة الاستثمار الإماراتية “سي واي في إن”، ستتابع الصفقة، حيث لا تزال المداولات في مرحلة مبكرة.

في ديسمبر 2023، تعهدت شركة “سي واي في إن هولدينجز” الإماراتية باستثمار بقيمة 2.2 مليار دولار في شركة Nio الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، بهدف إنشاء منصة تنقل ذكية.

وتأسست شركة “McLaren”، في عام 1963 على يد المتسابق بروس ماكلارين، وهي واحدة من أشهر ماركات السيارات الرياضية في المملكة المتحدة.

وقالت الشركة البريطانية، الأسبوع الماضي، إن مساهمها الرئيسي “ممتلكات”، قدم 55 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) لتمويل الأسهم كجزء من عملية إعادة الرسملة.