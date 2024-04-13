سيلزفورس تقترب من الاستحواذ على إنفورماتيكا بـ 11.4 مليار دولار

ذكرت صحيفة الـ “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة “سيلزفورس“، التي تعتبر أكبر منتج لبرامج علاقات العملاء، تقترب من إتمام صفقة استحواذ على شركة “إنفورماتيكا” التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 11.4 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لشركة “إنفورماتيكا”، التي يقع مقرها في “ريدوود سيتي” في ولاية كاليفورنيا، نحو 11.4 مليار دولار عند الإغلاق يوم الجمعة في نيويورك. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 36% هذا العام لتصل إلى 38.48 دولار. وتوقعت الشركة، التي تساعد العملاء في إدارة بياناتهم المخزنة في السحابة الإلكترونية، أن تزيد إيرادات السنة المالية بنحو 6% لتصل إلى 1.7 مليار دولار.

ولجأت “سيلزفورس” إلى تقليص التكاليف وتحسين الربحية خلال العام الماضي بعدما ضغط المستثمرون النشطاء على الشركة لتوفير إدارة أكثر صرامة. ويتركز الاهتمام الآن على نمو المبيعات، الذي تباطأ بينما تقلل الشركات من إنفاقها على البرمجيات.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “سيلزفورس”، مارك بينيوف، يقوم غالباً بالاستحواذ على الشركات لتعزيز النمو. وقامت “سيلزفزرس” بأكثر من 70 عملية استحواذ منذ عام 2006، وفقاً لبيانات من “فاكتست” FactSet. ومن المتوقع أن تكون “إنفورماتيكا” هي ثالث أو ربما ثاني أكبر صفقة استحواذ للشركة من بين 117 صفقة، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.

وكانت أكبر صفقة أجرتها “سيلزفورس” هي استحواذها على منصة الاتصالات التجارية “سلاك تكنولوجيز” مقابل نحو 27 مليار دولار، وهي الصفقة التي تم إتمامها في عام 2021. وفي حال تمت صفقة “إنفورماتيكا”، فإن قيمتها قد تتجاوز صفقة “سيلزفورس” لشراء شركة “تابلو سوفتوير” مقابل 14 مليار دولار في عام 2019، وفقاً للبيانات.

وقال المتحدث باسم “سيلز فورس” إن الشركة لا تعلق على “الشائعات والتكهنات”. ولم يتم الوصول إلى مسؤولي شركة “إنفورماتيكا” على الفور للتعليق.