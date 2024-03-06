شركة سيسكو تعلن إنشاء مكتب رئيسي إقليمي جديد في الرياض

بناءً على تواجدها الطويل في المملكة العربية السعودية، أعلنت سيسكو عن مبادرات استراتيجية جديدة في LEAP 2024.

وكشفت سيسكو عن إنشاء مكتب رئيسي إقليمي جديد في الرياض، وإطلاق المرحلة الجديدة من برنامج التسريع الرقمي للدولة. وقد تم الانتهاء من ذلك بعد الحصول على ترخيص المقر الإقليمي الممنوح من وزارة الاستثمار.

منذ بدء أنشطتها في المملكة العربية السعودية في عام 1997، كانت شركة سيسكو في طليعة الشركات التي تقدم الابتكار التكنولوجي للمملكة، حيث عملت جنبا إلى جنب مع العملاء والشركاء في العديد من المشاريع الوطنية المهمة، مع الاستثمار في تنمية المواهب.

وأعلنت سيسكو أيضا عن استمرار تعاونها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مرحلة جديدة من برنامج التسريع الرقمي المستمر للدولة.

وستتوافق النسخة الثالثة من البرنامج مع أهداف الاستراتيجية الوطنية السعودية للبحث والتطوير، مع التركيز على الصحة والعافية، والبيئة المستدامة وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة، والطاقة والقيادة الصناعية، واقتصاديات المستقبل.

تم إطلاق برنامج هيئة تنمية المجتمع في البداية في المملكة في عام 2016، وهو يدعم جهود الرقمنة في الصناعات الرئيسية، ويعزز المهارات الرقمية، ويطور النظام البيئي للابتكار في البلاد.

وقد نفذ البرنامج حتى الآن أكثر من 20 مشروعًا ذات تأثير وطني عبر القطاعات الحيوية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية والتحول الرقمي الحكومي. تم تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومشاريع رؤية 2030.

شركة سيسكو تعلن إنشاء مكتب إقليمي في الرياض

بالإضافة إلى ذلك، تواصل Cisco تعزيز المهارات الرقمية، والاستفادة من Cisco Networking Academy – أحد أقدم برامج مهارات تكنولوجيا المعلومات إلى الوظائف في العالم.

وحتى الآن، قامت شركة سيسكو بتدريب أكثر من 335 ألف متعلم في المملكة العربية السعودية على مهارات الشبكات والأمن السيبراني والبرمجة ومهارات التكنولوجيا الرقمية الأخرى.