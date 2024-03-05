“سيرا القابضة” تربح 164,6 مليون ريال من بيع أسهمها في “أوبر”

أعلنت مجموعة سيرا القابضة، في بيان على موقع “تداول السعودية” اليوم، عن إتمام عملية بيع أسهمها البالغ عددها 1,249,264 سهم في شركة “أوبر” بمبلغ 380 مليون ريال سعودي، محققةً بذلك إجمالي ربح إضافي للمجموعة بقيمة 164.6 مليون ريال سعودي للفترة ما بعد 30 أيلول / سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أن ملكية المجموعة في شركة “أوبر” هي نتيجةً لعملية استحواذ شركة “أوبر” على شركة “كريم“، إحدى الشركات المستثمر فيها آنذاك؛ حيث أن الاتفاقية نصّت على تقسيم قيمة الاستحواذ إلى جزئين، الأول نقدي والآخر على شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة “أوبر” خلال فترات محددة بعد تلبية بعض الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الاستحواذ بين الشركتين.

ويأتي هذا التخارج كجزء من استراتيجية المجموعة المعلن عنها في 8 نوفمبر تشرين الثاني 2023 والتي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها وتعظيم قيمة استثماراتها على المديين القصير والطويل.

وكانت المجموعة أعلنت في 26 آذار / مارس 2019 توصل شركة “كريم”، إحدى الشركات المستثمر فيها من قبل المجموعة، إلى اتفاق مع شركة “أوبر تكنولوجيز” للاستحواذ على أصول شركة “كريم” مقابل 3.1 مليار دولار.