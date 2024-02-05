أزمة اندماج “زي” و”سوني” نحو محكمة الشركات في الهند

رفض مركز سنغافورة للتحكيم الدولي “سياك”، منح الإعفاء المؤقت الذي طلبته شركة كالفر ماكس إنترتينمنت، وهي وحدة تابعة للعملاق “سوني جروب” اليابانية، لمنع شركة “زي” للترفيه من اللجوء لمحكمة الشركات الهندية بشأن عملية اندماج ملغاة بقيمة 10 مليارات دولار للشركات الإعلامية الهندية.

وألغت “سوني جروب“، و”زي” للترفيه خطط اندماجهما الإعلامي في الهند الشهر الماضي، فيما اتهمت الشركة اليابانية الشركة الهندية بعدم الوفاء بشروط اتفاق الاندماج.

“سوني” و”زي” واللجوء للمحاكم

وعقب الفشل، حركت ” Sony” طلب تحكيم في سنغافورة تسعى فيه لرسوم إنهاء من “زي” للترفيه.

وتراجعت أسهم “زي” المدرجة في بورصة مومباي بواقع 37% العام الجاري وسط فشل الإتفاق، ومخاوف من تداعياته.

وجاء في بيان البورصة الذي قدمته “زي” في مومباي، أن مُحكم الطوارئ في سنغافورة سمح لشركة “زي” بإحالة قضيتها ضد وحدتي كالفر ماكس للترفيه، وبانجلا للترفيه الهنديتين التابعتين لـ Sony، لمحكمة الشركات في الهند.

“زي” تسعى لتطبيق خطة الاندماج

وتسعى “زي” لتطبيق خطة الاندماج بين الشركات، وهي خطوة حاولت سوني منعها عن طريق طلبها العاجل أمام محكمة التحكيم في سنغافورة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاء في بيان البورصة من “زي”، أن “مُحكم الطوارئ في “سياك” قرر أن ليس له ولاية قضائية لمنع “زي” للترفيه من اللجوء لمحكمة قوانين الشركات في الهند، والتي سعت لها، لتنفيذ خطة الاندماج.