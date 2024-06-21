بلومبرغ: انتعاش ملحوظ في سوق السندات السعودية

شهدت إصدارات السندات السعودية “إقبالا قويا” من قبل المستثمرين العالميين، مما جعل المملكة أكبر دولة مصدرة للديون الدولية على مستوى الأسواق الناشئة، وفقًا لوكالة “بلومبرغ”.

وتشير أحدث البيانات إلى تحسن ملحوظ في معنويات المستثمرين مع سعي المملكة لتمويل مشاريع لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

حلّت الصين في المرتبة الثانية لأول مرة منذ 12 عامًا، حيث يواجه المقترضون الصينيون موجة شراء قوية للسندات بالعملة المحلية، مما أدى إلى تباطؤ الإصدارات الدولية.

وتعكس هذه الزيادة في إصدارات السندات ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي واستقراره، خاصة مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تُشير إلى انخفاض تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية.

وتعليقا على ذلك، قال أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في “Union Bancaire Privee” في زيوريخ: “المعنويات تجاه السندات السعودية صحية للغاية”.

وقد ارتفعت مبيعات السندات السعودية من قبل المؤسسات بنسبة 8% حتى الآن هذا العام. وبشكل عام، شهدت أسواق السندات في الأسواق الناشئة عامًا قويًا، حيث ارتفعت المبيعات الدولية بنسبة 28% عن العام السابق لتصل إلى 291 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.

انخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات الأسواق الناشئة (السيادية وسندات الشركات مجتمعة) بدلاً من سندات الخزانة إلى 266 نقطة أساس، أقل من متوسط ​​الخمس سنوات البالغ 336 نقطة أساس، وفقًا لمؤشر بلومبرغ.