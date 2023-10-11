تداولات صناديق الاستثمار في سوق أبوظبي تقفز 364% منذ بداية 2023

سجّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً بنسبة 346.2% في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية جلسة 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لتصل إلى 4.507 مليار درهم، مقابل نحو 971 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وبحسب بيانات نقلتها الوكالة عن “سوق أبوظبي للأوراق المالية” زادت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في السوق بنسبة 405.8% لتصل إلى 815.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق منذ بداية 2023، مقابل نحو 161.2 مليون وحدة خلال الفترة نفسها من 2022، فيما نما حجم الصفقات على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي بنسبة 284.2% لتقفز إلى 30.8 ألف صفقة منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 8025 صفقة في الفترة نفسها من العام المنصرم.

ويستمر ارتفاع التداولات على هذه الصناديق مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة.

وأشارت البيانات إلى أن منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة، ستواصل تزويد المستثمرين بسيولة معززة وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى، تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.

وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية في حزيران/يونيو الماضي وحدات صندوق شيميرا – ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول لتتبع حركة الأسهم الصينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، إضافة إلى إدراجه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي صندوق “شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15″، الذي يتبع مؤشر “فاداكس 15″، بينما أدرج في آب/أغسطس الماضي صندوق مؤشرات متداولا يتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول.

وإلى جانب الصناديق الثلاثة السابقة، تضم المنصة كلا من شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو، وشيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة، وصندوق شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة، وشيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوستس، بما يتيح للمستثمرين بالإمارات فرص الاستثمار بسهولة وبشكل مباشر في أسواق مثل الولايات المتحدة، والسعودية، والكويت، وتركيا.