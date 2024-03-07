فريق التحرير by فريق التحرير

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سوق أبوظبي العالمي ينظم الإبلاغ عن المخالفات

أكد سوق أبوظبي العالمي الحرص على تطوير أطر تنظيمية وتطبيقها بما يعزز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات

فريق التحرير by فريق التحرير

نشر سوق أبوظبي العالمي اليوم ورقة تشاورية حول مقترح إطار تنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة من قبل سوق أبوظبي العالمي وهيئاته التنظيمية. ويستكمل هذا الإطار المقترح، الأُطر التنظيمية الحالية في سوق أبوظبي العالمي، ويأتي بناءً على المبادئ الإرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات، التي نشرها السوق في كانون الأول / ديسمبر 2022. 

وتهدف الإجراءات الواردة في هذه الورقة إلى تمكين مجتمع الأعمال لدى السوق من العمل وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وأكد السوق الحرص على تطوير أطر تنظيمية وتطبيقها بما يعزز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات ضمن بيئة الأعمال المتكاملة لسوق أبوظبي العالمي، ويضمن أعلى مستويات الشفافية ويرفع ثقة المستثمرين. 

وتشمل المقترحات الواردة في الورقة التشاورية:

  • وضع إطار تنظيمي مخصص يُقدّر ويحمي الإبلاغ وفق النوايا الحسنة “الإفصاحات المحمية” وأولئك الذين يقومون بها. 
  • توفر قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات لتشريعات سوق أبوظبي العالمي أو الجرائم المالية. 
  • متطلبات حوكمة رشيدة تدعم الإبلاغ عن المخالفات لجميع الجهات. 
  • دمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في لوائح التوظيف الحالية لحماية الموظفين من الانتقام بسبب التحدث علناً.

ويطلب الإطار التنظيمي من الشركات العاملة ضمن سوق أبوظبي العالمي تنفيذ إجراءات تتناسب  مع حجم وتعقيد عملياتها، لدعم عملية الإبلاغ عن المخالفات بشكل فعّال. وتنطبق المتطلبات الإضافية على الشركات التي يزيد حجمها عن حجم معين أو التي تحمل مخاطر جرائم مالية إضافية. 

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...