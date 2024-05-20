211 % قفزة بحجم الأصول المدارة في سوق أبوظبي العالمي خلال الربع الأول

يواصل سوق أبوظبي العالمي أداءه القوي، مما يمهد الطريق لعام قوي آخر باعتباره المركز المالي الأسرع نمواً في المنطقة، مع بداية قياسية خلال الربع الأول من عام 2024، تميزت بزيادة قدرها 211% في الأصول تحت الإدارة (AUM) مقارنة بالربع الأول من العام 2023.

وأوضح بيان للسوق الإثنين، أن مسار نمو سوق أبوظبي العالمي في الأصول المُدارة، إلى جانب الزيادة الكبيرة خلال الربع الأول من عام 2024 في عدد الكيانات التشغيلية، وحجم القوى العاملة، والعناصر الأخرى في النظام البيئي لمؤسسة التمويل الدولية، يؤكد مكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية ووجهة مفضلة للكيانات الإقليمية والعالمية.

سوق أبوظبي العالمي يؤكد مكانته قوة مالية رائدة في المنطقة

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي:” تؤكد أبوظبي مرة أخرى مكانتها كقوة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.. ويواصل التزام سوق أبوظبي العالمي الراسخ بالتميز، والذي يتجلى من خلال مبادراته وإنجازاته، دفع النمو الملحوظ، وجذب المواهب والشركات والاستثمارات عالية الجودة من جميع أنحاء العالم”.

وأضاف:” ويحمل هذا العام وعداً بتحقيق نمو أكبر للسوق ومنظومته، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الأهداف والطموحات الاقتصادية لإمارة أبوظبي”.

211 % نمو في حجم الأصول الخاضعة للإدارة داخل السوق

وبدأ قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي عام 2024 بقوة، حيث شهد تدفقًا غير مسبوق لمديري الأصول العالميين الذين أنشأوا عمليات في مؤسسة التمويل الدولية، ودفع الارتفاع في حجم الأصول الخاضعة للإدارة داخل سوق أبوظبي العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 إلى أرقام غير مسبوقة وصلت إلى نمواً بنسبة 211% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبحلول نهاية مارس 2024، بلغ عدد مديري الصناديق والأصول العاملين في السوق، 107 مديرين يديرون 137 صندوقاً.

وبنهاية مارس 2024، ارتفع إجمالي عدد الكيانات التشغيلية في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 1950 منها 291 كياناً للخدمات المالية.

نمو عدد العاملين بالسوق ونجاحات الأكاديمية

وقد نمت القوى العاملة في السوق، إلى أكثر من 25 ألف فرد، يعملون في جزيرة الماريه، حيث يختار المزيد من الأفراد الموهوبين أبوظبي كوجهة للعيش والعمل والازدهار.

خلال الربع الأول من عام 2024، حققت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي المزيد من النجاح في تدريب مئات المواطنين الإماراتيين ووضعهم في ملفات وظيفية مهنية في مختلف الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال برامج تدريب صارمة وشاملة، قامت الأكاديمية بتزويد هؤلاء الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في المجالات التي يختارونها. ونتيجة لذلك، فقد اندمجوا بسلاسة في القوى العاملة، وساهموا في نمو ونجاح شركاتهم، وتعزيز المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة.