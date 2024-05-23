سندات مبادلة للاستثمار تستقطب 3.5 مليار دولار

طرحت شركة مبادلة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، سندات فورموزا المقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار، كما ذكرت خدمة “آي.إف.آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الخميس.
وتتولى شركة المعمورة التابعة لمبادلة بيع أدوات الدين بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وتلقت عملية الإصدار تلقت طلبيات شراء تزيد قيمتها على 3.5 مليار دولار، ومن المتوقع تسعير الطرح وتخصيص السندات في وقت لاحق اليوم.
طرحت شركة مبادلة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، سندات فورموزا المقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار، كما ذكرت خدمة “آي.إف.آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الخميس.