سندات مبادلة للاستثمار تستقطب 3.5 مليار دولار

طرحت شركة مبادلة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، سندات فورموزا المقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار، كما ذكرت خدمة “آي.إف.آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الخميس.

وتتولى شركة المعمورة التابعة لمبادلة بيع أدوات الدين بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتلقت عملية الإصدار تلقت طلبيات شراء تزيد قيمتها على 3.5 مليار دولار، ومن المتوقع تسعير الطرح وتخصيص السندات في وقت لاحق اليوم.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا