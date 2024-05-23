فريق التحرير by فريق التحرير

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سندات مبادلة للاستثمار تستقطب 3.5 مليار دولار

تتولى شركة المعمورة التابعة لشركة مبادلة بيع أدوات الدين بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

فريق التحرير by فريق التحرير

طرحت شركة مبادلة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، سندات فورموزا المقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار، كما ذكرت خدمة “آي.إف.آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الخميس.
وتتولى شركة المعمورة التابعة لمبادلة بيع أدوات الدين بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وتلقت عملية الإصدار تلقت طلبيات شراء تزيد قيمتها على 3.5 مليار دولار، ومن المتوقع تسعير الطرح وتخصيص السندات في وقت لاحق اليوم. 

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فريق التحرير

فريق التحرير

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