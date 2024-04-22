130.5 مليار دولار حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية

أظهرت بيانات حديثة أن حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ظلت قريبة من أعلى مستوى لها منذ عامين في فبراير/شباط عند 130.5 مليار دولار مع ارتفاع العائدات في الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازات البنك المركزي السعودي انخفضت 3.2 مليون دولار على أساس شهري، أو 0.3%، إلى 130.5 مليار دولار، لتحافظ السعودية على مكانتها في المرتبة 17 في قائمة الحائزين الأجانب للأصول.

ما هي سندات الخزانة

سندات الخزانة هي أدوات دين حكومية تصدرها الخزانة ويتم بيعها بالمزاد العلني من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ووصل هذا الرقم إلى مستوى مرتفع بلغ 132 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، بعد أن وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 5% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. وكان هذا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يهدف إلى خفض التضخم. .

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الاقتراض لليلة واحدة في نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 إلى 5.5% في مارس/أذار، للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من توقع 3 تخفيضات في تكاليف الاقتراض هذا العام، حسبما ذكرت رويترز.

وقد ارتفع منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ ديسمبر/كانون الأول إلى نحو 4.5%.

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي السعودي، حيازاتها خلال النصف الأول من عام 2023.

ويقول المحللون إن الحكومة استفادت من العائدات المرتفعة على سندات الخزانة الأمريكية، وأعادت التوازن بعيدا عن النقد منذ انخفاض الحيازات النقدية خلال تلك الفترة.

حيازات العملات الأجنبية والذهب

لكن حيازات البنك المركزي السعودي من العملات الأجنبية والذهب ارتفعت خلال العام الماضي إلى 262.28 مليار ريال (70 مليار دولار) في فبراير/شباط، بزيادة 4.33% على أساس سنوي.

وأصبحت الحيازات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية أقل أهمية منذ أن جددت صندوق الاستثمارات العامة التابع لها ليصبح صندوق ثروة سيادية استراتيجيا كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي التي أطلقتها في عام 2016.

كان صندوق الاستثمارات العامة هو المنفق الأول على مستوى العالم بين المستثمرين المملوكين للدولة في عام 2023، حيث أنفق 31.5 مليار دولار عبر 48 صفقة، وفقًا لشركة Global SWF الاستشارية.

أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية هم اليابان (بقيمة 1127.5 مليار دولار) والصين والمملكة المتحدة.