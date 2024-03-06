“سلة” السعودية تجمع 130 مليون دولار قبل الطرح العام الأولى

جمعت منصة التجارة الإلكترونية السعودية “سلة”، 130 مليون دولار في جولة استثمارية قبل الطرح العام الأولي بقيادة شركة “إنفستكورب” لإدارة الأصول البديلة، ومقرها البحرين وآخرون.

وشهدت الجولة مشاركة شركة “سنابل للاستثمار” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة رأس المال الاستثماري STV ومقرها الرياض، وهي مساهم حالي في الشركة الناشئة، وفق لبيان صادر عن “إنفستكورب” الإثنين.

استثمار “إنفستكورب”، في “سلة” قبل الطرح العام الأولى

واستثمرت “إنفستكورب”، في “سلة“، من خلال صندوق النمو السعودي قبل الاكتتاب العام بقيمة 500 مليون دولار، والذي يوفر الأموال لشركات ما قبل الاكتتاب.

وتشهد الصفقة انضمام روبن منصور، مدير “إنفستكورب”، إلى مجلس إدارة “سلة”، بحسب البيان.

ورفض “إنفستكورب”، الكشف عن معلومات حول تقييم الشركة الناشئة للجدول الزمني للإدراج المحتمل، وفقًا لبلومبرغ.

منصة التجارة الإلكترونية السعودية “سلة”

وتأسست شركة “Salla”، في عام 2016، وتوفر حل “SaaS” (البرمجيات كخدمة) الذي يسمح للمستخدمين بإعداد متاجر التجارة الإلكترونية الخاصة بهم باللغة العربية لبيع المنتجات، وتسليمها للعملاء.

وحققت مبيعات بقيمة 7 مليارات دولار من خلال خدماتها مع أكثر من 80 ألف تاجر نشط على المنصة منذ عام 2020.

وقاد الصندوق السعودي المخصص من “إنفستكورب” جولة تمويل ما قبل الاكتتاب العام لشبكة الشحن الرقمية “”TruKKer، ومقرها السعودية في عام 2022.

كما استحوذ على حصة أغلبية في شركة “نورنت” الرائدة في مجال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نفس العام.