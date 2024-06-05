سدارة الإماراتية تقدم عرضها النهائي لشراء “جون وود غروب” البريطانية

أعلنت مجموعة “جون وود غروب” البريطانية اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها قرر التواصل مع شركة “سدارة” بشأن تحسين مقترح استحواذ والسماح لشركة الهندسة والاستشارات، التي يقع مقرها في دبي، بمزيد من الوصول إلى مواد الفحص النافي للجهالة.

ورفعت شركة “سدارة” الأسبوع الماضي عرضها المقترح للاستحواذ على الشركة البريطانية لخدمات حقول النفط والهندسة لثالث مرة، قائلة إنه “عرضها النهائي”.

وذكرت “جون وود غروب” اليوم أن الهيئة التنظيمية المعنية بصفقات الاستحواذ في بريطانيا منحت “سدارة” مهلة حتى 3 تموز / يوليو المقبل لتأكيد نيتها تقديم عرض لـ “جون وود غروب” أو الانسحاب بموجب قواعد الاستحواذ البريطانية “قدم عرضاً أو اصمت”.

وقالت “سدارة” الأسبوع الماضي إن الشركة المدرجة في بورصة لندن لم تتواصل معها منذ تقديم أول عروضها. وكانت المجموعة البريطانية قد رفضت عروضاً سابقة بسبب مخاوف متعلقة بتقييمها والتوقعات المستقبلية.