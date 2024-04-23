“سبينس” تحدد سعر سهمها بين 1.42 و 1.53 درهم 

تُفتح سبينس أبوابها للمستثمرين من خلال طرح 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، تمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وحددت سبينس نطاقًا سعريًا جذابًا لأسهمها في طرحها الأولي، يتراوح بين 1.42 و 1.53 درهمًا للسهم الواحد، مما يُشير إلى قيمة سوقية محتملة للشركة تتراوح بين 5.11 مليار درهم (1.39 مليار دولار) و 5.51 مليار درهم (1.50 مليار دولار).

وقد حظي الطرح العام الأولي لشركة سبينس باهتمام كبير من قبل كبار المستثمرين، حيث التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار، وشركة تمبلتون لإدارة الأصول، وشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، بصفتهم مديري استثمار نيابة عن بعض الصناديق والحسابات، باكتتاب إجمالي قدره 275 مليون درهم (75 مليون دولار).

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، 23 أبريل 2024، وتستمر حتى 29 أبريل 2024 بالنسبة للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحتى 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

ومن المقرر أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

تفاصيل الطرح العام الأولي لسبينس:

عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب: 900 مليون سهم

900 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم: 0.01 درهم

0.01 درهم النطاق السعري للطرح: 1.42 – 1.53 درهم للسهم

1.42 – 1.53 درهم للسهم القيمة السوقية المتوقعة عند الإدراج: 5.11 مليار – 5.51 مليار درهم

5.11 مليار – 5.51 مليار درهم التزام كبار المستثمرين: 275 مليون درهم

فترة الاكتتاب: المكتتبون الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة: 23 أبريل – 29 أبريل 2024 المستثمرون المحترفون: 23 أبريل – 30 أبريل 2024

تحديد سعر الطرح النهائي: يوم الأربعاء 1 مايو 2024

يوم الأربعاء 1 مايو 2024 تاريخ بدء التداول في سوق دبي المالي: يوم الخميس 9 مايو 2024