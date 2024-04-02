فريق التحرير by فريق التحرير

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سايت السعودية تشتري 10% من “آن لاب” الكورية بـ 207 ملايين ريال

وقعت شركة “آن لاب” صفقة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” لإنشاء مشروع مشترك في السعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير

ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحوذت على حصة 10% من شركة “آن لاب” الكورية تعادل 55.2 مليون دولار (207 ملايين ريال)، من خلال شركتها التابعة “سايت فينتشرز”.

ووقعت شركة “آن لاب” صفقة مع “سايت” لإنشاء مشروع مشترك في السعودية لبناء شراكة استراتيجية.

وأشارت إلى أنه من المقرر إنشاء المشروع المشترك خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة استثمار تبلغ 75% لشركة “سايت” مقابل 25% لشركة “آن لاب”.

وسيقدم المشروع المشترك حلول وخدمات “آن لاب”، بما في ذلك منصة “آن لاب XDR” لتحليل التهديدات الأمنية، وهي برمجية كخدمة قائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي ومجموعة أمان الشبكة، إلى هيئات عامة وشركات في السعودية.

وسيتم توسيع نطاق الحلول والخدمات المقدمة ليشمل أمن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأمن إنترنت الأشياء والتكنولوجيا التشغيلية.

وتخطط الشركتان لتوسيع أعمالهما في مجال الأمن السيبراني إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك عملاء “سايت” في السعودية.

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فريق التحرير

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