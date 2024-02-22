مبادلة تستحوذ على “زامب”.. مشغل برجر كينج البرازيل

سيطرت شركة مبادلة كابيتال الإماراتية، التابعة لمجموعة مبادلة للاستثمار، على شركة “زامب” المشغلة لسلستي مطاعم “برجر كينج” و”بوبيسيس” في البرازيل.

ومبادلة كابيتال، مملوكة بالكامل لمجموعة مبادلة للاستثمار التي تمتلك أصولا بقيمة 280 مليار دولار، بحسب موقعها الإلكتروني.

مبادلة تستحوذ على 38.5% من أسهم “زامب”

وقالت شركة “زامب” البرازيلية المشغلة لسلسلتي المطاعم، في بيان الأربعاء:” أصبحت مبادلة تمتلك حاليا 38.5% من أسهم الشركة”، مضيفة أن هدف مبادلة هو “المساهمة في تطوير وتنفيذ” استراتيجية نمو “Zamp” طويلة المدى.

وإضافة إلى سلاسل المطاعم التي تديرها “زامب” حاليا في البرازيل، فإنها تجري مفاوضات للحصول على ترخيص لتشغيل سلسلة مقاهي “ستاربكس” الأمريكية في البرازيل بعد إشهار إفلاس شركة “ساوث روك” المشغل السابق لسلسلة المقاهي، في ديسمبر الماضي.

وفقد سهم “زامب” مكاسبه السابقة، ليتراجع بنسبة 2.6% اليوم، في حين تراجع السهم بنسبة 27% منذ عام حتى نهاية تعاملات اليوم لتصل قيمتها السوقية إلى 1.2مليار ريال برزايلي (234 مليون دولار).

استثمارات مبادلة في البرازيل

يذكر أن مبادلة التي تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في البرازيل من خلال شركة مبادلة كابيتال منذ 2012، وتدير حاليا أصولا برازيلية في مجالات عديدة منها تكرير النفط، وتشغيل محطات رسوم الطرق، وخط مترو.

وأكتوبر الماضي، أغلقت “مبادلة” الاكتتاب في صندوق استثمارها الثاني في البرازيل باستثمارات بلغت 710 ملايين دولار.

يستثمر هذا الصندوق بشكل أساسي في امتلاك حصص مسيطرة في شركات ناضجة تواجه بعض التعقيدات، أو الأزمات المالية لكنها تمتلك أسس اقتصادية قوية.