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مبادلة تستحوذ على “زامب”.. مشغل برجر كينج البرازيل

مبادلة كابيتال تستحوذ على 38.5% من أسهم شركة “زامب” المشغلة لسلستي مطاعم “برجر كينج” و”بوبيسيس” في البرازيل.

فريق التحرير by فريق التحرير
مبادلة تستحوذ على "زامب".. مشغل برجر كينج البرازيل
مبادلة تستحوذ على "زامب".. مشغل برجر كينج البرازيل

سيطرت شركة مبادلة كابيتال الإماراتية، التابعة لمجموعة مبادلة للاستثمار، على شركة “زامب” المشغلة لسلستي مطاعم “برجر كينج” و”بوبيسيس” في البرازيل.

ومبادلة كابيتال، مملوكة بالكامل لمجموعة مبادلة للاستثمار التي تمتلك أصولا بقيمة 280 مليار دولار، بحسب موقعها الإلكتروني.

مبادلة تستحوذ على 38.5% من أسهم “زامب”

مبادلة تستحوذ على "زامب".. مشغل برجر كينج البرازيل

وقالت شركة “زامب” البرازيلية المشغلة لسلسلتي المطاعم، في بيان الأربعاء:” أصبحت مبادلة تمتلك حاليا 38.5% من أسهم الشركة”، مضيفة أن هدف مبادلة هو “المساهمة في تطوير وتنفيذ” استراتيجية نمو “Zamp” طويلة المدى.

مبادلة تستحوذ على "زامب".. مشغل برجر كينج البرازيل

وإضافة إلى سلاسل المطاعم التي تديرها “زامب” حاليا في البرازيل، فإنها تجري مفاوضات للحصول على ترخيص لتشغيل سلسلة مقاهي “ستاربكس” الأمريكية في البرازيل بعد إشهار إفلاس شركة “ساوث روك” المشغل السابق لسلسلة المقاهي، في ديسمبر الماضي.

وفقد سهم “زامب” مكاسبه السابقة، ليتراجع بنسبة 2.6% اليوم، في حين تراجع السهم بنسبة 27% منذ عام حتى نهاية تعاملات اليوم لتصل قيمتها السوقية إلى 1.2مليار ريال برزايلي (234 مليون دولار).

استثمارات مبادلة في البرازيل

مبادلة تستحوذ على "زامب".. مشغل برجر كينج البرازيل

يذكر أن مبادلة التي تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في البرازيل من خلال شركة مبادلة كابيتال منذ 2012، وتدير حاليا أصولا برازيلية في مجالات عديدة منها تكرير النفط، وتشغيل محطات رسوم الطرق، وخط مترو.

وأكتوبر الماضي، أغلقت “مبادلة” الاكتتاب في صندوق استثمارها الثاني في البرازيل باستثمارات بلغت 710 ملايين دولار.

يستثمر هذا الصندوق بشكل أساسي في امتلاك حصص مسيطرة في شركات ناضجة تواجه بعض التعقيدات، أو الأزمات المالية لكنها تمتلك أسس اقتصادية قوية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...