رهان غير عادي.. ريديت تطرح حصة من أسهمها لمستخدميها الأوفياء

تخطط شركة “ريديت” لوضع جزء كبير من أسهم الاكتتاب العام في أيدي مستخدميها، وهي خطوة غير عادية يمكن أن تبني الولاء ولكنها تأتي أيضًا مع المخاطر.

في يناير الماضي، أعلنت منصة التواصل الاجتماعي ريديت، أنها تخطط لطرح أسهمها بالبورصة في شهر مارس القادم.

طرح حصة من أسهم ريديت لمستخدميها الأوفياء

والجديد أن الشركة تنوي عرض حصة من أسهم الطرح العام الأولى حصريا على 75 ألفا من المستخدمين الأكثر تفاعلا على المنصة ما يسمون بـ Redditors ، حسبما نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة.

عادة ما يكون المستثمرون المؤسسون، هم الخيار الأول لبيع الأسهم في مثل هذه الطروحات الأولية، لأن البنوك لا تثق في المستثمرين الأفراد بسبب صعوبة التنبؤ بقراراتهم وقابليتهم للخروج من السوق مع أول نكسة في حركة السهم.

ولكن شركة ريديت، عازمة على عرض الأسهم على المستخدمين والمستثمرين المؤسسين بنفس السعر قبل بداية التداول، أملا في بناء الثقة بين الطرفين.

مغامرة كبيرة في طرح الأسهم للاكتتاب العام

في العادة، تأمل الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يرتفع سعرها بمجرد بدء التداول، لكن أداء الطروحات الجديدة في سوق الأوراق المالية الأمريكية كان أقل من المتوقع خلال آخر سنتين، وتراجع سعر تداول أسهم معظم الشركات المدرجة خلال تلك الفترة لمستوى أقل من سعر الطرح.

المغامرة تشمل مجتمع Reddit أيضا، والذي له تاريخه في مقاطعة المنصة عند حدوث تغيرات كبيرة لا يتفق معها.

وتفضل البنوك عمومًا بيع الجزء الأكبر من الاكتتاب العام لمديري الأموال الكبيرة الذين يميلون إلى الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة نسبيًا، بينما يُنظر إلى المستثمرين الأفراد على أنهم أكثر تقلبًا وعرضة للبيع عند أول علامة ضعف.

مواعيد متوقعة لطرح أسهم ريديت

ومن المتوقع أن تعلن Reddit، التي تقدمت لأول مرة بشكل سري للاكتتاب العام في أواخر عام 2021، عن أوراقها للعامة هذا الشهر وتدرج أسهمها في بورصة نيويورك في مارس المقبل.

وقدرت قيمة الشركة غير المربحة بمبلغ 10 مليارات دولار في جولة لجمع الأموال في أغسطس 2021، لكن التقييمات تأرجحت منذ ذلك الحين.

وتأسست شركة Reddit في عام 2005، وتشتهر بلوحات الرسائل الخاصة بها، والتي تسمى subreddits والتي تركز على مجموعة من المواضيع، بالإضافة إلى قاعاتها الرقمية “اسألني أي شيء”، والتي تضم المشاهير، والسياسيين، والخبراء في هذا الموضوع.

ريديت وأسهم ميم

وأطلق منتدى على موقع Reddit يسمى WallStreetBets موجة جنونية من تداول الأسهم ميم قبل 3 سنوات، مما يؤكد قوة مستخدمي الشركة، الذين يبلغ عددهم الآن حوالي 70 مليونًا في المتوسط يوميًا.

ويشير سهم ميم Meme عادةً إلى أسهم الشركة التي حظيت باهتمام كبير بين مستثمري التجزئة على منصات التواصل الاجتماعي، والذين يقومون بعد ذلك بدعم أسعارهم بشكل مصطنع في غضون فترة زمنية قصيرة بغض النظر عن أساسيات العمل الأساسية.

وباعت Robinhood، وهي منصة لتداول الأسهم يتم من خلالها تداول العديد من الأسهم الميمية، جزءًا من الاكتتاب العام الأولي لمستخدميها في عام 2021.

وقد أدى ذلك إلى يوم أول متقلب من التداول، مع انخفاض السهم بأكثر من 8٪. تعافى السهم قليلاً ولكن يتم تداوله الآن بأكثر من 60٪ أقل من سعر الاكتتاب العام.

في أكتوبر 2021، قال ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة Reddit، في مؤتمر Tech Live التابع لصحيفة وول ستريت جورنال إنه يريد جعل أي عرض في متناول الأفراد.

وقال: “أريد أن يكون مساهمونا مستخدمين، وأريد أن يكون مستخدمونا مساهمين”.