رجل أعمال مصري يثير جدلاً في السعودية حول “عدم نظافة المطاع”

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل الأعمال المصري هشام أنس، مالك سلسلة مطاعم “شجرة الدر” في المملكة العربية السعودية، يكشف فيه عن سر نجاح مطاعمه في السوق السعودي.

وخلال ظهوره مع أحد اليوتيوبرز السعوديين، قال أنس إن “الأكل أمانة، وأنا مؤتمن على الطعام الذي أقدمه للناس”، مشددًا على أن النظافة هي الأساس في عمله اليومي. وأضاف متحدياً “أقسم بالله، لو تناولت طعاماً ألذ مما نقدمه هنا في أي مكان في العالم، سأمنحك 500 ألف جنيه”.

ويُظهر المقطع كاميرات معلقة داخل المطعم تنقل للزبائن بشكل مباشر مراحل إعداد الطعام، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وإبراز مستوى النظافة في المطبخ. كما يتوسط المطعم شواية مكشوفة تتيح للزبائن مشاهدة عملية شوي اللحوم مباشرة.

وقال أنس إن كثيراً من المطاعم العربية والتركية تخفي منطقة الشواء خشية إظهار بعض المظاهر غير المرغوبة، موضحاً “هناك تصور شائع لدى البعض، خصوصًا في الخليج، أن المطاعم المصرية ليست نظيفة تماماً، ومن قلب السعودية الحبيبة، أردتُ أن أقدم نموذجاً جديداً للمطبخ المصري لا مثيل له في أمريكا أو اليابان أو أي مكان آخر”.

أول مطعم عربي يحصل على شهادة “آيزو” للجودة

كان موقع “فرينجيزينغ مصر” قد أفاد قبل أكثر من عامين بأن سلسلة مطاعم “شجرة الدر” هي أول مطعم مصري وعربي يحصل على شهادة “أيزو 22000” الخاصة بنظم إدارة سلامة الغذاء.

وتملك “شجرة الدر” عدة فروع في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، حيث تتموضع في القاهرة والدمام والخبر. وتشتهر السلسلة بتقديم أطباق مصرية تقليدية وشعبية بلمسة عصرية.