كشف المهندس خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن رؤيته الطموحة لمستقبل صناعات التعدين في المملكة العربية السعودية.



جاء ذلك خلال مشاركته البارزة في مؤتمر التعدين الدولي، حيث أسلط الضوء على الإنجازات والتطورات في هذا القطاع الحيوي.





وأكد على أهمية هذا التكامل في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، والدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لتحقيق التكامل في المدن الصناعية بجبيل وينبع.



وفي سياقه، كشف رئيس الهيئة عن أن صناعات التعدين تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية والخدمات المتطورة، مشيرًا إلى جهود الهيئة في توفير كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع المهم.



وما لفت الانتباه هو تحقيق الهيئة لنجاح في جذب استثمارات هائلة بلغت 175 مليار ريال، مما ساهم في تحقيق تكامل ملحوظ في سلسلة القيمة لقطاعات استراتيجية متعددة.



أشار السالم إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، والذي يمنحها فرصة فريدة لتكون وجهة مثالية للاستثمارات العالمية في مجال التعدين.



وفي إشارة إلى الجهود المستمرة نحو الثورة الصناعية الرابعة، أكد على التركيز الكبير على الابتكار والتحول الرقمي والأتمتة.



فيما يتعلق بمستقبل صناعات التعدين في المملكة، نوه إلى أهمية زيادة الاهتمام بالطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر كمفتاح أساسي لتعزيز القدرة التنافسية.



كما أعرب عن ثقته الكبيرة في أن المملكة ستظل رائدة في صناعات التعدين على الساحة العالمية، مؤكدًا أن الاستثمارات البالغة 175 مليار ريال في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية تعكس التفاؤل الكبير والثقة في مستقبل هذا القطاع الحيوي.

سعدت بالمشاركة في النسخة الثالثة من #مؤتمر_التعدين_الدولي والالتقاء بأصحاب السمو والمعالي، وعدد من قيادات قطاعي الصناعة والتعدين في العالم.



تحدثت خلال الجلسة الحوارية اليوم عن الدور الهام الذي تؤديه #الهيئة_الملكية_للجبيل_وينبع لجذب الاستثمارات واستكمال سلسلة القيمة في عدد من… pic.twitter.com/BIGu6NaW9H — خالد السالم Khalid Alsalem (@khmosa00) January 11, 2024