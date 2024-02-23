قالت الشركة التي تعد شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، إنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح غرب مصر، مقابل 24 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية، إنها تستهدف تنمية رأس الحكمة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات التطوير بالنسبة للمدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وأعلنت الشركة إنها ستقوم بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

وقال البيان، إن هذا الاستثمار يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة، التي تقع على بعد 350 كيلومتراً في شمال غرب العاصمة المصرية القاهرة، كوجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر المتوسط.

خطة تطوير مدينة رأس الحكمة

ولن يقتصر تطوير المدينة سياحيا فقط، ولكن الشركة الإماراتية قالت إن هذا التطوير سيجعل من رأس الحكمة مركزا ماليا ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.

وقالت الشركة في بيانها إن مصر ستحتفظ بحصة تقدر بنحو 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة، كما أنها ستستفيد أيضا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.

وبحسب البيان فإن منطقة رأس الحكمة، التي تصل مساحتها إلى نحو 170 مليون متر مربع، ستكون واحدة من أهم مدن الجيل التالي التي ستتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

تعزيز المميزات الجاذبة لمدينة رأس الحكمة المصرية كوجهة مالية وسياحية دولية

وتهدف الشركة “القابضة” (ADQ)، من خلال هذا الاستثمار الهام الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، بغرض تعزيز المميزات الجاذبة لمدينة رأس الحكمة المصرية كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية.

من المتوقع أن تساهم خبرة الشركة وسجلها الحافل في الاستثمار بمصر في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، وقطاعات الطاقة والمياه والنقل والعقارات، تحقيق امتيازات للاقتصاد المصري، وجذب استثمارات بقيمة 150مليار دولار، حيث سيكون المخطط الرئيسي للاستثمار بالمدينة مصمماً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة “القابضة”، إن الشركة ستعمل مع شركائها مثل شركة مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق العديد من الفرص في القطاعات الاقتصاد المصرية المتنوع، مشيرا إلى أن استثمار الشركة برأس الحكمة يأتي ضمن الالتزام بتحويل المدينة لواحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تنفيذ مشروعات التطوير والبنية التحتية الحيوية.

ستكون رأس الحكمة وجهة عالمية المستوى في البحر المتوسط تشمل مناطق جذب مميزة، بما في مطار والفنادق ومراسي اليخوت والمرافق الترفيهية.

مدينة رأس الحكمة هى شراكة بين مصر والامارات وليست بيع أصول

فيما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، تفاصيل الصفقة بقوله، إن الصفقة التي تم توقيعها اليوم هى شراكة بين مصر والامارات وليست بيع أصول، مشيرا إلى أن هذه الصفقة توضح مدى نجاح مصر فى مدى جذب الاستثمارات الأجنبية.

ووصف رئيس الوزراء المصري، الصفقة بإنها أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، حيث سيدر للدولة 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا خلال شهرين منها 15 مليار دولار خلال شهر، و20 مليار دولار، خلال شهرين، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف جذب 8 ملايين سائح.