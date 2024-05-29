أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء. مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لاستكشاف واستغلال الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في دول آسيا الوسطى.

خلال كلمته أمام مؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، في الرياض اليوم، أشار، إلى أن دول منطقة الخليج ودول آسيا الوسطى يمكنها الاستفادة من قنوات متعددة لتعزيز التجارة والاستثمار، على الرغم من بعدها عن البحار، لزيادة التجارة والاستثمار المجدي، بالرغم من التحديات الجغرافية التي تواجه دول آسيا الوسطى.

وأشار الفالح إلى أن دول آسيا الوسطى، على الرغم من كونها بعيدة عن سواحل البحار وتعتبر “حبيسة” جغرافياً، إلا أنها تمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة يمكن استغلالها من خلال العزيمة والعمل المشترك.

وأوضح أن هذه الدول تتمتع بأراض خصبة يمكن استثمارها في التنمية الزراعية، ووجود أنهار متدفقة يمكن استخدامها في إنتاج الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى مساحات شاسعة تتيح فرصاً متعددة لاستغلال طاقة الرياح.

وأضاف الوزير أن دول آسيا الوسطى تمتلك موارد طبيعية يمكن أن تكون دعامة قوية للنمو الاقتصادي المستدام ليس فقط في المنطقة، ولكن على مستوى العالم. فمثلاً، تتمتع كازاخستان وأوزبكستان بموارد كبيرة من النفط والغاز، بينما تمتلك جورجيا وطاجيكستان وأوزبكستان احتياطات كبيرة من الذهب والمعادن. كما أشار إلى أن كازاخستان تمتلك أكبر احتياطيات من اليورانيوم في العالم، وهو عنصر مهم في توليد الطاقة غير الكربونية.

وأكد الفالح أن هذه الإمكانيات تمثل فرصاً هائلة للتعاون والشراكة بين الدول، داعياً إلى ضرورة إيجاد السبل المناسبة لاستثمارها بشكل مشترك.

وفي سياق حديثه، سلط الفالح الضوء على الإسهامات التاريخية لعلماء العصر الذهبي الإسلامي الذين نبغوا في منطقة آسيا الوسطى. وأشار إلى أن العديد من التحولات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها العالم اليوم تعود جذورها إلى إسهامات هؤلاء العلماء. واستشهد بأعمال العالم محمد بن موسى الخوارزمي، الذي وضع جداول الخوارزمية، والتي تعتبر أساساً للعديد من التطبيقات الحديثة في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الضخمة.

وأكد الفالح أن إرث العلماء الإسلاميين يمثل دليلاً على الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها المنطقة، ويجب الاستفادة منها لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.