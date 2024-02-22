دراجون أويل الإماراتية تستثمر 500 مليون دولار في مصر خلال 2024

تخطط شركة دراجون أويل الإماراتية لاستثمار نحو 500 مليون دولار أمريكي في مصر خلال عام 2024، مستهدفة حفر المزيد من الآبار في البلاد، وزيادة الإنتاج.

وفقا لتصريحات علي الجروان الرئيس التنفيذي للشركة على هامش مؤتمر (إيجبس 2024)، يبلغ إنتاج دراجون أويل من النفط في مصر نحو 61 ألف برميل يوميا، وأن الشركة ستضيف 6 آلاف برميل يوميا لإنتاجها بعد اكتشاف حقل الوصل.

ووقعت الشركة الإماراتية مع الحكومة المصرية، اتفاقية تسويق تجاري لإنتاج حقلي الوصل وشمال صفا بخليج السويس في مصر.

وبدأ الإنتاج في حقل الوصل وحقل شمال صفا بالفعل، ويتوقع أن يصل الإنتاج اليومي إلى نحو 10 آلاف برميل نفط يوميا.

أول اكتشاف لدراجون أويل

حقل الوصل هو أول اكتشاف للشركة الإماراتية منذ دخولها السوق المصرية في عام 2019، بعد استحواذها على 100% من أصول بي بي البريطانية في امتيازات إنتاج واستكشاف النفط في خليج السويس.

وفقا لوسائل إعلام إماراتية، قال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل إن اتفاقية التسويق التجاري الموقعة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024) هي نتاج الشراكة المثمرة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي تمهد لما هو قادم من مشاريع استثمارية تعود بالنفع على البلدين».

وأضاف: “مؤتمر ومعرض إيجبس 2024 هو منصة عالمية تمكننا من خلال مشاركتنا السنوية من تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء وتبادل الآراء مع نظرائنا من الشركات الأخرى حول واقع السوق العالمية، وآخر التطورات في عالم صناعة النفط، خاصةً من ناحية تطبيق مخرجات مؤتمر الأطراف COP28 المتعلقة بإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030”.