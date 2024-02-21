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صندوق دبي يستثمر في “أفريقيا الثاني” لدعم التكنولوجيا بـ”السمراء”

صندوق حي دبي للمستقبل هو الصندوق الرئيسي لرأس المال الجريء ومنصة الاستثمار المباشر في دبي.

فريق التحرير by فريق التحرير
صندوق دبي يستثمر في "أفريقيا الثاني" لدعم التكنولوجيا بـ"السمراء"
صندوق دبي يستثمر في "أفريقيا الثاني" لدعم التكنولوجيا بـ"السمراء"

شارك صندوق حي دبي للمستقبل “DFDF”، في إغلاق صندوق شركة بارتك العالمية لرأس المال المغامر لصندوقه الثاني الذي يركز على أفريقيا، والذي يحمل اسم “صندوق أفريقيا الثاني“، حسبما ذكر في بيان.

صندوق أفريقيا الثاني

صندوق دبي يستثمر في "أفريقيا الثاني" لدعم التكنولوجيا بـ"السمراء"

وقد فاق الاكتتاب في الإغلاق النهائي، لـ “صندوق أفريقيا الثاني”، الحد الأقصى لرأس المال البالغ 300 مليون دولار، وهو الحد الأقصى لرأس المال الذي يهدف الصندوق إلى جمعه.

صندوق حي دبي للمستقبل

ولم يتم الكشف عن استثمار صندوق “DFDF” الدقيق.

وصندوق حي دبي للمستقبل، هو الصندوق الرئيسي لرأس المال الجريء ومنصة الاستثمار المباشر في دبي، ويستثمر في مستقبل التمويل واقتصاديات المستقبل.

صندوق دبي يستثمر في "أفريقيا الثاني" لدعم التكنولوجيا بـ"السمراء"

ومن المرتقب أن يستثمر صندوق أفريقيا الثاني في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا في القارة السمراء، بتمويلات أولية تتراوح بين مليون إلى 15 مليون دولار في الجولات التمويلية.

“يركز أفريقيا الثاني على الاستثمار في الشركات الناشئة “التي تستخدم مزيجا من التكنولوجيا والعمليات الممتازة لمعالجة أصعب وأكبر التحديات، التي تواجه القارة في مختلف القطاعات”، بحسب تصريحات تيجان ديم الشريك العام لـ “بارتك”.

ويبلغ عدد مستثمري الصندوق نحو 40 مستثمرا، منهم مستثمرين تجاريين إلى جانب عدد من المؤسسات التنموية الدولية مثل: صندوق حي دبي للمستقبل، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية.

تراجع التمويلات في أفريقيا

صندوق دبي يستثمر في "أفريقيا الثاني" لدعم التكنولوجيا بـ"السمراء"

شهدت أفريقيا مؤخرا تراجعا حادا في تمويلات رأس المال المغامر خلال 2023، مع انخفاض إجمالي التمويلات بنسبة 46% على أساس سنوي، وعدد الصفقات بنسبة 28% على أساس سنوي، وفقا لأحدث تقارير بارتك.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...