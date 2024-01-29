فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار السعوديةأخبار عربية

دبي للاستثمار تستثمر في مستقبل الخصوبة.. استحواذ على 34.3% من “غلوبال فيرتيليتي بارتنرز”

حصلت غلوبال فيرتيليتي بارتنرز على تمويل بقيمة 60 مليون دولار لدعم توسيع شبكتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي للاستثمار

أعلنت شركة دبي للاستثمار اليوم عن استحواذها على 34.3% من رأسمال شركة غلوبال فيرتيليتي بارتنرز، المتخصصة في مراكز الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية، وفق بيان الشركة لسوق دبي المالي يوم الإثنين.

رابع استثمار لدبي للاستثمار

لم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة، لكنها تمثل رابع استثمار للشركة في قطاع الرعاية الصحية.

دبي للاستثمار

في الوقت نفسه، حصلت غلوبال فيرتيليتي بارتنرز على تمويل بقيمة 60 مليون دولار لدعم توسيع شبكتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستبدأ الشركة أعمالها في المرحلة الأولى في المملكة العربية السعودية، حيث ستقوم بإنشاء أول مركز طبي لها في الرياض، ومن المقرر افتتاحه هذا العام.

تخطط الشركة لبناء المزيد من المراكز في السعودية والإمارات، وستبدأ الأعمال الإنشائية خلال الأشهر المقبلة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...