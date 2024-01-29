دبي للاستثمار تستثمر في مستقبل الخصوبة.. استحواذ على 34.3% من “غلوبال فيرتيليتي بارتنرز”

أعلنت شركة دبي للاستثمار اليوم عن استحواذها على 34.3% من رأسمال شركة غلوبال فيرتيليتي بارتنرز، المتخصصة في مراكز الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية، وفق بيان الشركة لسوق دبي المالي يوم الإثنين.

رابع استثمار لدبي للاستثمار

لم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة، لكنها تمثل رابع استثمار للشركة في قطاع الرعاية الصحية.

في الوقت نفسه، حصلت غلوبال فيرتيليتي بارتنرز على تمويل بقيمة 60 مليون دولار لدعم توسيع شبكتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستبدأ الشركة أعمالها في المرحلة الأولى في المملكة العربية السعودية، حيث ستقوم بإنشاء أول مركز طبي لها في الرياض، ومن المقرر افتتاحه هذا العام.

تخطط الشركة لبناء المزيد من المراكز في السعودية والإمارات، وستبدأ الأعمال الإنشائية خلال الأشهر المقبلة.