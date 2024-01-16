فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

دبي للاستثمارات الحكومية ICD تفتتح مقرها في ون زعبيل وتكشف عن شعارها الجديد

الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي عن انتقالها إلى مقرها الجديد في أحدث معلم معماري قياسي في دبي ألا وهو ون زعبيل المطوّر والمملوك بالكامل لـ ICD، بالتزامن مع إنطلاقتها بالهوية البصرية والشعار الجديد.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ICD وهي الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي عن انتقالها إلى مقرها الجديد في أحدث معلم معماري قياسي في دبي ألا وهو ون زعبيل المطوّر والمملوك بالكامل لـ ICD، بالتزامن مع إنطلاقتها بالهوية البصرية والشعار الجديد.

وستعرّف المؤسسة، من الآن وصاعداً، بالاسم المختصر لها  ICD ، وتعكس هويتها البصرية ديناميكية المؤسسة والتزامها الثابت للسعي نحو النمو والتطور والتميز بحسب بيان وصل اريبيان بزنس.

 كما يشير هذا التغيير إلى جاهزية ICD للتكيف مع مشهد الاستثمار العالمي المتطور باستمرار، وبناءً على أفضل الممارسات العالمية، يطرح التصميم الجديد الأنيق والجذاب هوية بصرية جديدة للمؤسسة، تعبر إيجاباً عن قيم المؤسسة ومهمتها الرئيسة، ويتميز الشعار بسهولة التعرف عليه.

وحول ذلك يعلّق إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لـICD  قائلاً: ” إنْ تغير شعارنا فالتزامنا بمواصلة السعي للتطور والنمو دائم، وستُبرز هويتنا الجديدة الروح والعقلية التي نجد مكانتنا من خلالها في عالم اليوم. وفي كل ما نعمل، نرتكز على ماضينا في احتضاننا للمستقبل”. وأضاف: “سوف تواصل ICD البناء على النجاحات التي حقّقتها، وتبنّي رؤية متقدمة تركز على المستقبل، فيما نسعى جاهدين لتقديم أفضل قيمة تصب في مصلحة إمارة دبي على المدى الطويل.”

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...