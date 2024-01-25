دبي تستقطب المزيد من المستثمرين الصينيين

يتطلع مديرو الأصول الصينيون للحصول على تراخيص للعمل في دبي إذ يتيح استمرار تحسن العلاقات بين الصين والشرق الأوسط المزيد من فرص الأعمال، كما قال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية.

وقال جونستون لوكالة “رويترز” على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ “شركات إدارة الاستثمارات وإدارة الأصول (الصينية) تأتي لنا للحصول على تراخيص، وهذا يتزايد”.

وسلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم لمركز دبي المالي العالمي الذي يقول جونستون إنه يجتذب بنوكاً عالمية ومديرين للأصول والثروات وصناديق تحوط، ويحظى حالياً باهتمام متزايد من الكيانات الصينية.

وقال جونستون إن بنوكاً تجارية صينية كبرى تتواجد بصورة أساسية في مركز دبي المالي العالمي وتقدم التمويل للتجارة والمشروعات. وأضاف أن مديري أصول صينيين يتوافدون حالياً أيضاً في وقت يتطلع في المستثمرون لتنويع استثماراتهم وسط التوترات المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجرت العام الماضي دعوة الإمارات والسعودية وأربع دول أخرى للانضمام إلى مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة.