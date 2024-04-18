دبي ترخص لمنصة بينانس لتقديم خدمات الأصول الافتراضية

منحت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية منصة “بينانس” لتقنية البلوكتشين ومزود البنية التحتية للعملات الرقمية اليوم ترخيص “مزود خدمات الأصول الافتراضية”، وذلك بعد الإصدار الأولي لترخيص “الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق” الذي حصلت عليه بينانس في تموز / يوليو 2023. وسيتيح هذا الترخيص لشركة “بينانس” التركيز على تنويع خدمات التداول، ما يمنح المستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات فرصة المشاركة في منتجات الهامش والمشتقات، ومن بينها العقود والخيارات الآجلة، وتقتصر هذه الخدمات حالياً وبشكل صارم على الخدمات التي تستوفي معايير المستثمر المؤهل.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لـ “بينانس” إن “الترخيص كمزود خدمات الأصول الافتراضية يشهد على روح الابتكار السائدة في دولة الإمارات، التي تواصل جهودها لتبني القدرات الاقتصادية والتحويلية لتقنيات البلوكتشين بما ينفع ويدعم نمو المقيمين فيها”.

وأشار إلى أن “بينانس” ستوسع عروض منتجاتها وخدماتها لتشمل سوق التجزئة، بالإضافة إلى المستثمرين المؤهلين والمؤسسات.



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