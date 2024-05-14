دبي تحافظ على الصدارة العالمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أكدت بيانات مؤشر “فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس” أن إمارة دبي حافظت على مكانتها الرائدة عالميًا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي، وفقاً لما أعلنه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وقال الشيخ حمدان على حسابه في منصة “إكس” إن دبي استحوذت على 6% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي.

وأضاف أن الإمارة استقطبت 1650 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بقيمة تجاوزت 39.2 مليار درهم، مما أسهم في توفير حوالي 45 ألف فرصة عمل جديدة.

للعام الثالث على التوالي تحافظ دبي على المركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لبيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس"، حيث استحوذت الإمارة على 6% من حجم تلك المشاريع عالمياً … خلال 2023، استقطبت الإمارة 1650 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بقيمة تزيد… pic.twitter.com/UxYfpCgbT9 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 14, 2024

وأظهرت بيانات المؤشر أن هذه المشاريع الاستثمارية ساهمت في خلق حوالي 45 ألف فرصة عمل جديدة، مما يعكس الدور الحيوي للاستثمار الأجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الإمارة.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ حمدان التزام دبي بتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالميًا.

وأكد أن رسالة دبي لمجتمع الأعمال المحلي والعربي والعالمي هي رسالة واضحة ومباشرة مفادها أن دبي شريك في نجاحهم وأن نجاحهم هو نجاح لدبي.

تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي قد سجل نموًا بنسبة 3.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس قوة ومتانة اقتصاد الإمارة وقدرته على النمو المستدام.