صناديق سيادية خليجية على أعتاب نادي التريليون دولار

حققت صناديق الثروة السيادية الخليجية، أداء قويا مدفوعة بصعود السوق العالمية، ما يجعل الخليج المنطقة الوحيدة في العالم التي تمتلك 3 صناديق سيادية تقترب قيمة كل منها من حاجز التريليون دولار.

واختارت المجموعة الاستشارية المعنية بالصناديق السيادية العالمية “جلوبل إس دبليو إف”، الخليج كأفضل منطقة للعام، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأصول المدارة من الصناديق السيادية الخليجية 4.1 تريليون دولار.

وتصدرت صناديق الثروة الخليجية، أيضا أنشطة الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي.

صناديق خليجية على أعتاب نادي التريليون

يتصدر جهاز أبوظبي للاستثمار، قائمة صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي على أعتاب نادي التريليون دولار، بأصول تقدر قيمتها بـ 993 مليار دولار، يليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بـ 940 مليار دولار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية بـ 923 مليار دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية نقلتها بلومبرغ.

والأسبوع الماضي حصل صندوق الاستثمارات العامة على حصة في عملاق النفط السعودي “أرامكو” بقيمة 164 مليار دولار، كما أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق.

وهو ما ساعد كلا الكيانين على تضييق الفجوة مع جهاز أبوظبي للاستثمار، البالغة قيمتها 993 مليار دولار، وهو أكبر مستثمر في المنطقة، وفقًا لبيانات من معهد صناديق الثروة السيادية.

أبوظبي تمتلك 3 صناديق ثروة سيادية

تمتلك أبوظبي، وحدها 3 صناديق ثروة سيادية تبلغ قيمة أصولها مجتمعة ما يقارب من 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى شركة الاستثمار التكنولوجي المؤسسة مؤخرا، والتي قد تتجاوز أصولها الخاضعة للإدارة 100 مليار دولار في غضون أعوام قليلة، وصندوق أبو ظبي السيادي (أيه دي كيو) يعد أكبر الصناديق الثلاثة.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأعلى إنفاقا

وتصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي قائمة الصناديق السيادية الأعلى إنفاقا في العالم لعام 2023 بإجمالي 31.6 مليار دولار من خلال 49 صفقة على مدار العام، بحسب المجموعة الاستشارية المعنية بالصناديق السيادية العالمية “جلوبل إس دبليو إف”.

عالميا وحسب بيانات “جلوبل إس دبليو إف”، فإن صندوق الثروة السيادية النرويجي هو الأكبر في العالم، وفي المركز الثاني تأتي مؤسسة الاستثمار الصينية.