في أوقات الأزمات المالية.. خذوا الحكمة من وارن بافيت

قبل أشهر من تراجع الأسواق الأمريكية إلى مستوياتها المتدنية في فبراير الماضي، بدأت شركة بيركشاير هاثاواي، التي يديرها المستثمر المخضرم وارن بافيت، في تقليص انكشافها على سوق الأسهم. حيث قامت بالتخارج من حصص ضخمة وتحويلها إلى أصول سائلة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة بروأكتيف المتخصصة في تحليلات المستثمرين.

وبحسب التقرير، باعت الشركة صافي أوراق مالية بقيمة 134 مليار دولار، بما في ذلك التخلص من نحو ثلثي حصتها في شركة أبل، التي كانت تقدر سابقًا بنحو 174 مليار دولار. وبحلول مارس، ومع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وأسهم أبل بنسبة 9%، حققت بيركشاير مكاسب وصلت إلى 10%، بعد أن حولت ما مجموعه 334 مليار دولار إلى سيولة نقدية، وفقًا لما نشرته الإيكونوميست.



تحركات استباقية ونتائج متفاوتة

في الوقت الذي شهد فيه السوق موجة من الاضطرابات بسبب قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5%، وتراجعت أسهم أبل بنسبة 9%. بينما تكبدت بيركشاير خسارة طفيفة بلغت 1.5%. ورغم أن السوق لا يزال أقل من ذروته بنسبة 11%، ارتفعت استثمارات هاثاواي بنسبة 7%، لتقترب من قيمة سوقية تاريخية بلغت 1.2 تريليون دولار.

السيولة ليست كل شيء

على الرغم من أن وارن بافيت يرفع شعار “التدفق النقدي هو الأهم”، إلا أن الواقع يظهر أن وفرة السيولة لا تضمن بالضرورة أداءً قويًا في السوق. شركات عملاقة مثل أمازون وألفابت (الشركة الأم لجوجل) تحتفظ كل منها بسيولة تقارب 100 مليار دولار، لكنها لم تسلم من التراجعات، إذ لا تزال أسهمها منخفضة بنحو 15%.

الوضع ذاته ينطبق على شركات كبرى في قطاعات أخرى، مثل تويوتا وتايوان لصناعة أشباه الموصلات، اللتين تمتلكان احتياطيات نقدية تزيد على 75 مليار دولار لكل منهما، ومع ذلك، شهدتا تراجعًا ملحوظًا في قيمتهما السوقية منذ بداية العام.

أما شركة سيتك المدرجة في هونغ كونغ، والتي حاولت محاكاة نموذج بيركشاير، فتمتلك سيولة غير مستخدمة بقيمة 249 مليار دولار، لكن قيمتها السوقية لا تتجاوز 31 مليار دولار، مما يعكس التحديات الهيكلية التي يفرضها الطابع المصرفي لميزانيتها.

البيانات تحسم الجدل

تحليل الأرقام يكشف عن غياب علاقة مباشرة بين حجم السيولة النقدية وأداء السهم في الأسواق. فبيركشاير تحتل المرتبة 56 عالميًا من حيث نسبة السيولة إلى الإيرادات بين الشركات غير المالية، رغم امتلاكها واحدة من أكبر الاحتياطيات النقدية على مستوى العالم.

في المقابل، تتبنى شركات رائدة مثل إنفيديا ونوفو نورديسك نهجًا مختلفًا، حيث تحتفظ بسيولة نقدية متواضعة تمثل 33% و9% من الإيرادات على التوالي، ومع ذلك، تحقق هذه الشركات عوائد على رأس المال بلغت 71% و46%.

التوازن بين الأمان والنمو

الاحتفاظ بسيولة نقدية ضخمة – كما يفعل وارن بافيت – يوفر حماية في فترات التقلب، لكنه يأتي على حساب تكلفة الفرصة البديلة. فرغم نمو احتياطي بيركشاير بمعدل 2.5 ضعف خلال خمس سنوات، تراجعت عوائدها على رأس المال، وهو توجه رُصد أيضًا لدى شركات أخرى ذات سيولة عالية.

مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، تواجه الشركات معادلة دقيقة: هل تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة تحسبًا للأزمات، أم تستثمر هذه الأموال في الابتكار والنمو؟ الإجابة، كما يرى المحللون، لا تكمن في تقليد وارن بافيت حرفيًا، بل في تبني رؤية استراتيجية خاصة بكل شركة، تأخذ في الاعتبار طبيعة أعمالها، وتوجهات السوق، وأهدافها طويلة الأجل.