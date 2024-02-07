6 عادات انفاق سيئة لخبراء المال.. ما هي؟

إذا سألت مستشارًا ماليًا في أي وقت مضى حول كيفية الاستثمار وتنمية الثروة، فمن المحتمل أن تسمع منه عن الأشياء التي لا يجب عليك شراؤها إذا كنت تريد تحقيق تقدم في حياتك على الصعيد المالي.

لكن ما قد يفاجئك أن مستشاري المال أنفسهم يخطئون أحيانًا في إنفاق المال على أشياء قد لا تكون مجدية.

وقامت gobankingrates وهي شركة رائدة في مجال المحتوى المالي، على نشر تقرير حول العادات الانفاقية التي يقوم بها بعض المستشارين الماليين على الرغم من أنها تخالف نصائحهم وتعليماتهم حول كيفية غدارة الاموال

مفهوم هدر المال

يقول الدكتور روبرت ر. جونسون، أستاذ الإدارة في كلية هايدر للأعمال بجامعة كريتون: “بالنسبة لـ ‘إهدار المال’، فالأمر نسبي. بعبارة أخرى، ما يُعد إهدارًا للمال لشخص واحد يمكن أن يكون نفقًة حمدية لشخص آخر. نحن لسنا جميعًا متشابهين ولا نقدر جميع السلع والخدمات بنفس القدر”.

ويضيف: “لدى الاقتصاديين مصطلح يسمى ‘المنفعة’ لوصف الرضا أو الفائدة التي يحصل عليها المرء من عملية شراء معينة. يختلف مقدار المنفعة التي يحصل عليها فرد من عملية شراء معينة من فرد إلى آخر. الهدف الفردي – وفقًا للنظرية الاقتصادية – هو تعظيم المنفعة”.

كيف ينفق خبراء المال؟

شراء القهوة الجاهزة: عادة شائعة حتى بين خبراء المال، على الرغم من إدراكهم لسلبيات الإنفاق على الكافيين.

عادة شائعة حتى بين خبراء المال، على الرغم من إدراكهم لسلبيات الإنفاق على الكافيين. الاشتراكات المتعددة: منصات البث، عضوية صالة الألعاب الرياضية، مجلات…

منصات البث، عضوية صالة الألعاب الرياضية، مجلات… عدم سداد رصيد بطاقات الائتمان بالكامل: تراكم الفوائد وتأثيرها على استقرار أموالك.

تراكم الفوائد وتأثيرها على استقرار أموالك. شراء المنتجات من العلامات التجارية الشهيرة: تجاهل البدائل الأرخص ذات الجودة المماثلة.

تجاهل البدائل الأرخص ذات الجودة المماثلة. الضمانات الممتدة: دفع تكلفة إضافية غير ضرورية في أغلب الأحيان.

دفع تكلفة إضافية غير ضرورية في أغلب الأحيان. مواكبة أحدث التقنيات: الترقية المستمرة دون تقييم الحاجة الفعلية.

ويوضح التقرير أنه بغض النظر عن مدى إلمامك بالتخطيط المالي، فإن لكل شخص تفاخره الصغيرة. والحيلة هي موازنة هذه النفقات غير الضرورية بعادات التوفير الذكية للحفاظ على استقرار أموالك.

والمهم أن تتذكر أن الشراء الذي يوفر لك قيمة، مثل قهوة الصباح أو الغداء مع صديق مقرب، لا ينبغي أن يكون مصروفًا تشعر بالذنب تجاهه. فلا يمكنك توفير كل قرش أو ستفوت عليك الكثير من التجارب الممتعة.

وقال جونسون: “في النهاية، أنفق المال على الأشياء التي تهمك، وقلل النفقات على الأشياء التي لا تهمك”.

وأضاف: “الأهم أن تدرك أن حتى أولئك الذين كرسوا حياتهم لإدارة الأموال يقعون في أخطاء شائعة. يجب أن يكون الهدف هو السعي نحو التقدم بدلاً من السعي للكمال”.