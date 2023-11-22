خارطة استثمارية مليارية لمشاريع المياه في السعودية

ضخت شركة المياه الوطنية في السعودية ضمن محفظتها الاستثمارية أرقاما مليارية ضمن خارطة طريق جديدة لمشاريع توسعية في خدمات المياه بالمملكة.



كشفت شركة المياه الوطنية، وفق لـ”وكالة الأنباء السعودية“، أنها تعمل على خارطة طريق تتضمن فرصًا استثمارية لتنفيذ مشاريع مستقبلية مليارية؛ من أجل التوسع في خدمات المياه والصرف الصحي لتواكب حجم الطلب والنمو، ولتحقيق رؤية المملكة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل في الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان (استدامة موارد المياه في المناطق الجافة: المملكة العربية السعودية نموذجًا) في المؤتمر العربي الخامس للمياه : “إن محفظة الشركة الاستثمارية لبنيتها التحتية تتجاوز قيمتها (102.96) مليار ريال، خصصت لتنفيذ أكثر من (1294) مشروعًا، تنقسم بين مشاريع التوسع في شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تشييد محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي”، داعيًا جميع الشركات المهتمة المحلية والعالمية لاقتناص الفرص الاستثمارية الآمنة في قطاع المياه من خلال تنفيذ مشاريع المياه والمعالجة البيئية التي تطرحها الشركة في موقعها الإلكتروني (nwc.com.sa).





وأكد المهندس الشبل ، أن شركة المياه الوطنية حققت العديد من الإنجازات التي تأتي ضمن برنامج الإستراتيجية الوطنية للمياه، مشيرًا إلى اكتمال دمج قطاع توزيع المياه تحت مظلتها، حيث تم توقيع جميع عقود الإدارة التي تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توقيع 3 من عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة الصرف الصحي، فيما سيتم توقيع باقي العقود خلال النصف الأول من عام 2024.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن تنفيذ برامج التخصيص بالشركة تبدأ من عقود الإدارة والتشغيل والصيانة طويلة الأجل، كذلك إشراك القطاع الخاص في بناء محطات المعالجة بالتعاون مع الشركة السعودية للشراكات، مبينًا أن الشركة تعمل أيضًا على تعزيز العمل على أسس تجارية من خلال تقليل النفقات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من النفقات الرأسمالية.

نسعد بمشاركتنا في المؤتمر العربي الخامس للمياه، تحت شعار "التنمية المستدامة في المنطـقـة العربية الهدف السادس – التحديات والفرص"، وندعوكم إلى زيارة جناحنا في المعرض pic.twitter.com/R4FdX8Hpfr — شركة المياه الوطنية (@nwc_media) November 22, 2023



