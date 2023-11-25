حصاد اليوم الأول.. اتفاقيات بقيمة 146 مليون ريال في منتدى الحدود الشمالية

شهد اليوم الأول لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي انطلق السبت، بمنطقة عرعر بالمملكة العربية السعودية، عددا كبيرا من الاتفاقيات الاستثمارية تصل إلى 146 مليون ريال.

وزارة الاستثمار

وكانت الاتفاقية الأولى بين وزارة الاستثمار وأمانة منطقة الحدود الشمالية، لإقامة شراكة استراتيجية بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك بغرض دعم وتطوير الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين، وتوفير المتطلبات التكاملية لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما وقعت الأمانة عقدين استثماريين مع شركة جرير للتسويق، وذلك لإنشاء مكتبة جرير، ومع شركة المجمعات.

شركة التعدين السعودية

ووقعت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اتفاقية تعاون مع شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، لتشغيل ثلاث مدارس ثانوية نموذجية لرفع مستوى المخرجات التعليمية في منطقة الحدود الشمالية.

جامعة الحدود الشمالية

ووقعت اتفاقية تعاون بين جامعة الحدود الشمالية وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وتستهدف التنسيق لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات المصالح المشتركة خلال المنتديات المحلية والدولية، وتبادل خدمات التدريب والاستشارات، والتعاون في تنظيم الفعاليات، ورعاية خريجات كلية الهندسة.

الغرفة التجارية بعرعر

كما وقعت مذكرة تعاون بين الغرفة التجارية بعرعر، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن” لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور قطاع الأعمال بصفته شريكاً استراتيجياً للقطاع العام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.

وانطلق منتدى الحدود الشمالية للاستثمار اليوم وينتهي غداً الأحد، بمنطقة عرعر بالمملكة العربية السعودية، ويتوقع أن يقدم أكثر من 157 فرصة استثمارية في منطقة الحدود الشمالية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 22 مليار ريال في مختلف القطاعات.