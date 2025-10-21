. .. by . ..

جولدمان ساكس يستهدف الأثرياء السعوديين

يعتزم بنك جولدمان ساكس تشكيل فريق لخدمات إدارة الثروات الخاصة في السعودية لخدمة عدد متزايد من الأفراد الذين يملكون ثروات كبيرة

جولدمان ساكس في السعودية
جولدمان ساكس

(رويترز) – أعلن بنك جولدمان ساكس اليوم الثلاثاء أنه يعتزم تشكيل فريق لخدمات إدارة الثروات الخاصة في السعودية وذلك في إطار تعزيز جهوده في الشرق الأوسط لخدمة عدد متزايد من الأفراد السعوديين وغيرهم من الذين يملكون ثروات كبيرة في المنطقة.

وقال جولدمان ساكس في بيان إنه حصل في مايو/أيار العام الماضي على ترخيص لتأسيس مقره الإقليمي في الرياض حيث يمتلك مكتباً منذ العام 2008، وسيعمل فريق إدارة الثروات على دعم قدرات المكتب.

والبنك أحد المؤسسات العالمية التي توسع وجودها في المملكة أغنى دولة نفطية في وقت تسعى فيه السعودية إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط من خلال الاستثمار في قطاعات مثل الخدمات المالية.

وقال روب مولان الرئيس المشارك لإدارة الثروات الخاصة في جولدمان ساكس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بيان “تتمتع السعودية باقتصاد حيوي بشكل استثنائي وقاعدة مستثمرين متطورة للغاية”.

وأضاف أن البنك يخطط لإتاحة “فرص استثمارية محلية وعالمية” للعملاء الإقليميين.

وقال البنك إنه يعمل على تعيين موظفين في المنطقة.

ومن المفترض أن يكون مكتب جولدمان ساكس الجديد في العاصمة السعودية الرياض.

